Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2125 νέα κρούσματα, δεκάδες νεκροί και αύξηση διασωληνωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες ήταν οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας. Πόσοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Πόσοι ασθενείς κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρονται τα εξής:

"Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.125 , εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 663.433 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 90 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.897 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.956 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 342 (62.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 80.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 304 (88.89%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 38 (11.11%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.180 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 138 (ημερήσια μεταβολή -15.34%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 162 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)".

Προβληματισμό για αρκετές περιοοχές προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

“Game Of Chefs” - KITCHEN BATTLES: “καυτές” κόντρες στις κουζίνες (εικόνες)

ISIS: Σύλληψη τζιχαντιστή στο κέντρο της Αθήνας

Mad Clip: Φωτογραφία από το νεκροτομείο προκαλεί σάλο