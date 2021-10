Κοινωνία

Πέθανε η Βίκη Μαρκάκη

Αφήνει πίσω τον γιό της, που ειναι σπουδαστής, καθώς και τον αδελφό της, που ήταν και συνάδελφος της.

Θλίψη στον ειδησεογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Βασιλικής (Βίκης) Μαρκάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 63 ετών.

Η Βίκη Μαρκάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Ήταν κόρη του αείμνηστου βετεράνου δημοσιογράφου Ανδρόνικου Μαρκάκη, ο οποίος διετέλεσε επί χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ. Αφήνει πίσω της τον αδελφό της, επίσης συνάδελφο επί 37 χρόνια, Στέλιο Μαρκάκη, όπως και τον γιο της, Ανδρόνικο - Νίκο Πιερσάντι, που σπουδάζει δημοσιογραφία στην Ιταλία.

Η Βίκη Μαρκάκη, άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1980, στο ελεύθερο ρεπορτάζ, στη “ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ” και, ακολούθως, στην -τότε- ΕΡΤ. Στη συνέχεια, δούλεψε με μεγάλη επιτυχία σε πολλά Μέσα, στην Ελλάδα, αλλά και την Ιταλία. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε επί σειρά ετών ανταποκρίτρια στη Ρώμη πολλών ελληνικών ΜΜΕ. Επί μια εξαετία και επί δύο κυβερνήσεων, μέχρι τη συνταξιοδότησή της, υπηρέτησε ως υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη.

"Η Βίκη Μαρκάκη υπήρξε συνάδελφος με την κυριολεκτική έννοια της λέξης και υπηρέτησε το λειτούργημα με ήθος, σοβαρότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα, απόλυτο σεβασμό στη δεοντολογία και πλήρη επίγνωση της σημασίας του για την ορθή και ακέραια διαμόρφωση της κοινής γνώμης" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

