Ασπρόπυργος: έκλεψαν πάνω από μισό τόνο χαλκό!

Στην κατοχή τους βρέθηκαν πηνία, καλώδια και μετασχηματιστές με ίχνη εκτεταμένης καύσης.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο δύο αλλοδαπών για κλοπή.

Οι ανωτέρω κατελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, να έχουν στην κατοχή τους πηνία, καλώδια και μετασχηματιστές συνολικού βάρους 660 κιλών, με ίχνη εκτεταμένης καύσης.

Τα ανωτέρω κατασχεθέντα υλικά αποτελούν προϊόν κλοπής από Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων συνελήφθη ως διαφυγών από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

