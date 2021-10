Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεοδωρίδου: Αντιγριπικό εμβόλιο και εμβόλιο για τον κορονοϊό μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα

Τι είπε για την παράλληλη χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και αυτό της γρίπης. Οι χρονικοί περιορισμοί και οι ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Για το εμβόλιο της γρίπης μίλησε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στην τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό, τονίζοντας ότι μπορεί να γίνει ακόμα και την ίδια ημέρα με άλλα εμβόλια, καθώς δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός του αντιγριπικού εμβολιασμού με τον εμβολιασμο? με άλλα εμβόλια.

"Η γρίπη κορυφώνεται Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και τα άτομα που πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να είναι ανοσοποιημένα από Νοέμβριο. Κάθε χρόνο το εμβόλιο γρίπης αλλάζει, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται. Φέτος κυκλοφορούν τετραδύναμα εμβόλια. Η δόση του εμβολίου είναι μια και ο εμβολιασμός δεν παρεμβαίνει στο σχήμα των υπολοίπων εμβολίων" τόνισε.

Πρόσθεσε δε ότι συστάσεις διατήρησης μεσοδιαστημάτων, δεν υφίστανται. "Όποιος πρέπει να εμβολιαστεί για γρίπη, δεν χρειάζεται να λύσει χρονολογικό σταυρόλεξο για να κάνει κι άλλα εμβόλια" σημείωσε.

Χρονικοί περιορισμοί για το εμβόλιο της γρίπης:

Ασυμπτωματικοί με θετικό εργαστηριακό έλεγχο, εμβολιάζονται όταν τελειώσουν την περίοδο απομόνωσής τους.

Συμπτωματικοί ασθενείς πρέπει να αναβάλουν τον εμβολιασμό.

Άτομα ασυμπτωματικά που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα, αν ελεγχθούν και βγουν αρνητικοί, προγραμματίζουν το εμβόλιο

Όπως είπε, προτεραιότητα έχουν οι ομάδες αυξημένου κινδύνου και συγκεκριμένα:

άτομα ηλικίας ανω των 60

παιδιά άνω των 6 μηνών

ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα

παχύσαρκοι

Έγκυες

"Το ό,τι η γρίπη δεν μας επισκέφθηκε πέρυσι δεν σημαίνει ότι δεν θα μας επισκεφθεί φέτος", επισήμανε, τονίζοντας πως ο ιός της γρίπης είναι ένας ιός που δεν πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη.

Το κύριο μήνυμά της ήταν να εμβολιαστούν για τη γρίπη όσοι πρέπει να το κάνουν και να μην θεωρούν κάποιοι ότι κάνοντας το εμβόλιο της γρίπης προστατεύονται από τον κορονοϊό ή το αντίστροφο.

Η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι ευτυχώς πέρυσι είχαμε ιδιαίτερα χαμηλή επίπτωση της γρίπης και εξήγησε ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία για την αλληλεπίδραση της με τον κορονοϊό. «Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πως μπορεί η μια λοίμωξη να επηρεάσει την άλλη», τόνισε χαραχτηριστικά, προσθέτοντας ότι φέτος θα χρησιμοποιηθούν τετράδυναμα εμβόλια μιας δόση κατά της γρίπης.

