Εθνική Οδός - Κηφισός: έργα και ρυθμίσεις για δύο ημέρες

Πότε και σε ποιο ύψος της Εθνικής Οδού θα γίνουν οι ρυθμίσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση απαραίτητων εργασιών.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 6.10.2021, κατά τις ώρες 00.01΄ έως 05.00΄ και 09.30΄ έως 05.00΄ της επομένης και την 7.10.2021, κατά τις ώρες 09.30΄ έως 23.59΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λ. Κηφισού, περιοχής Δήμου Πειραιά, σε μέγιστο μήκος 600μ., στο τμήμα της από το ύψος της οδού Σουρή έως το ύψος του κλάδου εξόδου προς Πειραιά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

