Κοινωνία

Κίνηση - Κηφισίας: κλειστή λωρίδα για 10 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας και πότε θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 5.10.2021 έως 14.10.2021 και κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λ. Κηφισίας, περιοχής Δήμων Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αμαρουσίου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως εξής:

Στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Κατεχάκη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Εθν. Αντιστάσεως.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στεφάνου Δέλτα και Σουρή.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Το μεγαλύτερο “μπλακ άουτ” στα χρονικά έφερε διεθνή κατακραυγή

Καιρός: βοριάδες και την Τρίτη