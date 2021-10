Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: μπαράζ δημοσιευμάτων για την εξαγορά-“μαμούθ” (βίντεο)

Πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν όχι μόνο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης του ΑΝΤΕΝΝΑ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Χιονοστιβάδα από νέα δημοσιεύματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στον διεθνή ειδικό Τύπο, εξαίρουν τη μεγάλη εξαγορά του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ που αλλάζει ριζικά το ευρωπαϊκό τηλεοπτικό τοπίο. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του Forbes στη Ρουμανία.

“Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει πλέον παγκόσμιο κοινό άνω των 150 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει μοναδικό ιστορικό επενδύσεων και κατάφερε να δημιουργήσει πρόσθετες αξίες άνω του ενός δις ευρώ στη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τις ανατολικοευρωπαϊκές αγορές. Με εκτεταμένη εμπειρία στις επενδύσεις στην τηλεόραση και το περιεχόμενο, για πάνω από 30 χρόνια, ο Όμιλος βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αναπτύξει περαιτέρω τα νεοαποκτηθέντα τηλεοπτικά κανάλια” αναφέρει το δημοσίευμα.

“Είναι σημαντικό και για την ίδια την Ελλάδα, ελληνικοί Όμιλοι να επεκτείνονται στο εξωτερικό. Μ' αυτή την έννοια, είναι πολύ θετικό νέο ότι ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εξαγόρασε μια σειρά από σημαντικά κανάλια στην Ανατολική Ευρώπη, σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων που είχε ήδη κάνει στο εξωτερικό. Εύχομαι λοιπόν στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ και στον Θοδωρή Κυριακού να συνεχίσουν δυναμικά στον ίδιο δρόμο” τονίζει στο μήνυμά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Η μεγάλη απήχηση των νέων καναλιών του ΑΝΤΕΝΝΑ – πάνω από 24 εκατομμύρια συνδρομητές

Τα κανάλια και οι ψηφιακές συνδρομητικές υπηρεσίες τύπου Netflix που εξαγοράσθηκαν έχουν πολύ μεγάλη απήχηση σε κάθε χώρα, με 90% διείσδυση στις αγορές και περισσότερους από 24 εκατομμύρια συνδρομητές. O ΑΝΤΕΝΝΑ θα ενισχύσει αυτά τα κανάλια με ειδησεογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και θα επεκταθούν οι ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Netflix και στις χώρες που ήδη έχει παρουσία ο Όμιλος.

Ο διεθνής ιστότοπος Rapid TV News υπό τον τίτλο: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά το portfolio της Sony TV στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναφέρει: “Ως μέρος μιας μεγάλης επένδυσης στην περιοχή, που του εξασφαλίζει 22 συνδρομητικά κανάλια και δύο υπηρεσίες over the top σε 12 χώρες, ο διεθνής Όμιλος media ΑΝΤΕΝΝΑ συμφώνησε με τη Sony Pictures Television να αποκτήσει τα συνδρομητικά κανάλια και τις υπηρεσίες on demand των AXN, Sony και Viasat στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη”.

“H Ελλάδα αλλάζει, όπως είπε κι ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις της, οι οποίες αυξανόμενα πρωταγωνιστούν σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο. Κινήσεις όπως αυτή αντανακλούν αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας και διεθνώς κι επίσης υπογραμμίζουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες στο χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και της δημιουργίας του οπτικοακουστικού περιεχομένου” τονίζει από πλευράς του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διεθνείς προοπτικές για τους Έλληνες δημιουργούς

Αν και μακράν το μεγαλύτερο μέρους του ομίλου βρίσκεται πλέον εκτός Ελλάδος, η καρδιά και η αγάπη του ομίλου είναι πάντα στην Ελλάδα. Έτσι, ο Πρόεδρός του, Θοδωρής Κυριακού με την εξαγορά των 22 καναλιών και των συνδρομητικών υπηρεσιών, στοχεύει και στη διεθνή ανάδειξη των σειρών και εκπομπών των Ελλήνων δημιουργών, αφού θα έχουν πρόσβαση στα έργα τους πάνω από 150 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλες τις χώρες.

Στην Ουγγαρία, ο ιστότοπος Markamonitor στο άρθρο με τίτλο: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποκτά το portfolio των δικτύων της Sony Pictures Television στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, διαπιστώνει: “Η συμφωνία που αφορά πολλαπλές χώρες και πολλά κανάλια, θα επιτρέψει στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ να ενισχύσει την ηγετική του θέση στην αγορά, στην ευρύτερη περιοχή, και θα δημιουργήσει την ευκαιρία περαιτέρω επέκτασης στη μιντιακή αγορά των πάνω από 100 εκατομμύρια χρηστών, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη”.

Έρχονται και νέες εξαγορές και διεθνείς συνεργασίες

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία.

Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν και την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο Vice Media, καθώς και την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment.

Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media. Σύμφωνα μάλιστα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα ανακοινώσει και άλλες εξαγορές και διεθνείς συνεργασίες στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι οποίες θα αφορούν συνδρομητικές πλατφόρμες τύπου Netflix, κανάλια, καθώς και εταιρείες παραγωγής.

