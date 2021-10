Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: χιλιάδες τα “κόκκινα” κτήρια

Πάνω από 6.000 έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτήρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μίνωα – Πεδιάδας, Αρχάνων – Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Οροπεδίου Λασιθίου, Γορτύνας, Χερσονήσου, Βιάννου, Φαιστού και Ιεράπετρας.



Στις πληγείσες περιοχές γίνεται αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια (κατοικίες, δημόσια κτήρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας) από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.



Έως το τέλος της σημερινής ημέρας έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 6.210 κτήρια:





Από αυτές 5.147 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 3.074 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 268 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 151.

Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 154 από τις 363 αυτοψίες, ενώ σε 432 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 363 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

