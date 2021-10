Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Nautical Geo: διάλογος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

To σχόλιο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, στον ΑΝΤ1, για τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού σκάφου Νautical Geo από τουρκική φρεγάτα





Του Θανάση Κ.Τσίτσα





Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των συνομιλιών που επαναλαμβάνονται μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών Ελλάδας-Τουρκίας και ενθαρρύνουν όπως η επίλυση των θαλασσίων διαφορών να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κληθείς να σχολιάσει τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού σκάφου Νautical Geo από τουρκική φρεγάτα στον ΑΝΤ1 ανέφερε σχετικά:



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κατ 'αρχήν, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύσουν θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

