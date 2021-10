Πολιτική

Κορονοϊός: Επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα για τη διαχείριση της πανδημίας

Ο κ. Τσίπρας καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν συναισθάνεται την κυβερνητική ευθύνη για τη κατάταξη της Ελλάδας στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης σε θύματα.

Η διαχείριση της πανδημίας και τα καταστροφικά αποτελέσματα είναι το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην επίκαιρη ερώτηση υπό τον τίτλο "Θα αναλάβει ο πρωθυπουργός την ευθύνη για τα καταστροφικά αποτελέσματα της κυβέρνησής του στη διαχείριση της πανδημίας;", ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι από τον Αύγουστο και μετά, η Ελλάδα διαρκώς βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού και την ίδια στιγμή ούτε το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωράει, αφού η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση σε ποσοστά εμβολιασμού ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, με ποσοστό εδώ και πολύ καιρό καθηλωμένο γύρω στο 55%.

"Πέρυσι αρχές Οκτώβρη είχαμε συνολικό αριθμό θυμάτων 400 και σχεδόν σε μηνιαία βάση η Βουλή συζητούσε την εξέλιξη και τη διαχείριση της πανδημίας. Φέτος αρχές Οκτώβρη, μέσα σε έναν χρόνο έχουμε φτάσει από τους 400 στους 15.000 συμπολίτες μας που έχουν χάσει τη ζωή τους", αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι τις μέρες αυτές η Ελλάδα ξεπέρασε σε αριθμό θυμάτων ακόμη και τη Σουηδία, που έχει πληθυσμό αντίστοιχο, και που από την αρχή της πανδημίας αποτελούσε παράδειγμα προς αποφυγή για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας.

"Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση έχουμε πλέον περίπου 300 συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό, αριθμό εξαιρετικά υψηλό. Η κυβέρνηση προσποιείται πως τα πράγματα κυλούν ομαλά και την ίδια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έπαυσε από τα καθήκοντά τους την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ", αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι τα δεδομένα και οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά αρνητικό σημείο σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο κ. Τσίπρας καλεί, με την επίκαιρη ερώτηση, τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν συναισθάνεται την κυβερνητική ευθύνη για τη κατάταξη της Ελλάδας στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης σε θύματα αναλογικά με τον πληθυσμό και ποιες αξιολογεί ως αιτίες αυτής της αρνητικής εξέλιξης. Τον καλεί επίσης να απαντήσει εάν έχει σχέδιο αντιμετώπισης της οδυνηρής κατάστασης, με ενδυνάμωση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση, ενίσχυση του εμβολιασμού και του φαρμακευτικού προγράμματος ή η χώρα θα συνεχίζει να θρηνεί θύματα και η κυβέρνηση θα ομιλεί για κανονικότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της επίκαιρης ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: Θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη για τα καταστροφικά αποτελέσματα της κυβέρνησής του στη διαχείριση της πανδημίας;

Από τον Αύγουστο και μετά η χώρα μας διαρκώς βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη σε θύματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Την ίδια στιγμή ούτε το εμβολιαστικό πρόγραμμα προχωράει, αφού είμαστε 20η σε ποσοστά εμβολιασμού ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, με ποσοστό εδώ και πολύ καιρό καθηλωμένο γύρω στο 55%. Πέρυσι αρχές Οκτώβρη είχαμε συνολικό αριθμό θυμάτων 400 και σχεδόν σε μηνιαία βάση η Βουλή συζητούσε την εξέλιξη και τη διαχείριση της πανδημίας. Φέτος αρχές Οκτώβρη, μέσα σε έναν χρόνο έχουμε φτάσει από τους 400 στους 15.000 συμπολίτες μας που έχουν χάσει τη ζωή τους.

Τις μέρες αυτές μάλιστα η χώρα μας ξεπέρασε σε αριθμό θυμάτων ακόμη και τη Σουηδία, με πληθυσμό αντίστοιχο της χώρας μας, που από την αρχή της πανδημίας αποτελούσε παράδειγμα προς αποφυγή για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση έχουμε πλέον περίπου 300 συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό, αριθμό εξαιρετικά υψηλό. Η κυβέρνηση προσποιείται πως τα πράγματα κυλούν ομαλά και την ίδια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έπαυσε από τα καθήκοντά τους την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας και τον πρόεδρο του ΕΟΔΔΥ. Τα δεδομένα και οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά αρνητικό σημείο σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

Συναισθάνεται την κυβερνητική ευθύνη για τη κατάταξη της χώρας μας στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης σε θύματα αναλογικά με τον πληθυσμό και ποιες αξιολογεί ως αιτίες αυτής της αρνητικής εξέλιξης;

Έχει σχέδιο αντιμετώπισης της οδυνηρής κατάστασης, με ενδυνάμωση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση, ενίσχυση του εμβολιασμού και του φαρμακευτικού προγράμματος ή η χώρα θα συνεχίζει να θρηνεί θύματα και η κυβέρνηση θα ομιλεί για κανονικότητα;

