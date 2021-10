Κοινωνία

Καλλιθέα: Κατάστημα είχε μετατραπεί σε “μίνι καζίνο”

Κατάστμα με τσιλιαδόρο και κάμερες ασφαλείας. Έγιναν 23 συλλήψεις.

(εικόνα αρχείου)

Κατάστημα στην Καλλιθέα που είχε μετατραπεί σε "μίνι καζίνο" εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, που προχώρησαν σε 23 συλλήψεις. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο κατάαστημα διεξάγονταν τυχερά παιχνίδια χωρίς άδεια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών, ενώ σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

2 καταγραφικά μηχανήματα,

5 κάμερες,

49 οθόνες τηλεοράσεων,

52 πληκτρολόγια και

51 ποντίκια ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τα άτομα που ήταν στον χώρο για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Tο κατάστημα τηρούσε αυστηρά μέτρα προστασίας για τυχόν έλεγχο των Αρχών, αφού διατηρούσε κάμερες ασφαλείας έξω από την κεντρική είσοδο οι οποίες κατέγραφαν όλο το δημόσιο χώρο εξωτερικά του καταστήματος.

Επιπλέον, υπήρχε τσιλιαδόρος που επιτηρούσε το χώρο εξωτερικά του καταστήματος.

