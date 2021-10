Πολιτική

Μητσοτάκης: Θα επιστρέψω στην μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο Τσίπρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα βαθιά λαϊκό. Η ομιλία του σε εκδήλωση για τα 47 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Σε εκδήλωση της ΔΗΜΤΟ Παιανίας για τα 47 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρουσία πολλών υπουργών, βουλευτών, γραμματέων και στελεχών του κόμματος, καθώς επίσης καθώς και του προέδρου της ΟΝΝΕΔ και στελεχών της νεολαίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ιστορία, το παρόν και το μέλλον της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης.



Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβολή της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε όλες τις μεγάλες ιστορικές επιλογές της χώρας. Μίλησε για την παράταξη που εκπροσωπεί διαχρονικά τα λαϊκά στρώματα, βάζοντας σταθερά το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στο επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πρωτοπορεί διαχρονικά στις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, καλώντας όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων του κόμματος.



Αναφερόμενος στην ιστορία της παράταξης ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, κοντά μισό αιώνα τώρα, «είναι ένα κόμμα λαϊκό» που βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες των πολιτών. «Θα επιστρέψω στην μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο κ. Τσίπρας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πολλές φορές ότι η ανάπτυξη θα ωφελήσει τα μεσαία και πιο αδύναμα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.



Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής Ανδρέας Γλαβάς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Παιανίας Παντελής Χριστοφορίδης.



Ακολουθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας:



«Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, Χρόνια μας πολλά.



Χρόνια πολλά στην παράταξη που ίδρυσε πριν από 47 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μία παράταξη που σε αυτά, τα σχεδόν, 50 χρόνια σημάδεψε με την παρουσία της και τη διαδρομή της όλες τις μεγάλες ιστορικές επιλογές αυτής της χώρας.



Είναι σήμερα η ώρα, φίλες και φίλοι, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μία παράταξη η οποία έρχεται από μακριά, αλλά πηγαίνει και μακριά. Μία παράταξη η οποία έβαλε πάντα το συμφέρον του έθνους πάνω από το συμφέρον του κόμματος. Μία παράταξη η οποία δεν δίστασε να αναλάβει μεγάλες ευθύνες, να καθοδηγήσει την κοινωνία σε ιστορικές αποφάσεις, να προδιαγράψει εξελίξεις, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πραγμάτων και μην είναι ουραγός. Αυτή η παράταξη, σήμερα, αυτή η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει τα γενέθλιά της και γι’ αυτό θέλησα σήμερα να βρεθώ κοντά σας, να σας σφίξω το χέρι, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε προσφέρει Στο κόμμα μας, στη Νέα Δημοκρατία.





Όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος θα έχουμε την ευκαιρία μετά από μία μακρά περίοδο αναστολής ουσιαστικά των κομματικών μας δράσεων, μέσω φυσικής παρουσίας να δρομολογήσουμε στις 24 του μήνα τις εσωκομματικές μας εκλογές. Είμαστε μία βαθιά δημοκρατική παράταξη που πιστεύουμε και κάνουμε πράξη την εσωκομματική δημοκρατία. Και για αυτό και σας καλώ να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές, αυτές, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά, γιατί είμαστε μία παράταξη η οποία μπορεί και καινοτομεί και τεχνολογικά και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει, πιστοποιημένα και με ασφάλεια, να συμμετέχει στις εσωκομματικές διαδικασίες από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και η παράταξη η οποία κάνει πράξη τη δέσμευσή μου όταν με εμπιστευτήκατε και με εκλέξατε Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να διεξάγουμε ετήσια Τακτικά Συνέδρια. Και με εξαίρεση το 2020 -όπου για ευνόητους λόγους δεν μπορέσαμε να βρεθούμε- το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.



Εμείς βλέπετε, φίλες και φίλοι, σε αντίθεση με κάποιους άλλους δεν έχουμε ιδιαίτερη δυσκολία στο να οργανώνουμε τα συνέδρια μας. Είναι σχετικά απλή διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία να οργανώσει ένα Συνέδριο ανανέωσης και πρωτοπορίας. Και θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους, η συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές να είναι όσο το δυνατόν πιο δυναμική. Και κάνουμε πράξη αυτό το οποίο πάντα πίστευα και αυτό το οποίο πρέσβευε η Νέα Δημοκρατία στο σύνολο της ιστορικής της διαδρομής, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο εκφράζει όλες τις κοινωνικές τάξεις, ένα κόμμα το οποίο δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους Έλληνες, ένα κόμμα το οποίο θα εξακολουθεί να αγωνίζεται για την ευημερία όλου του ελληνικού λαού και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και αυτό κάνουμε πράξη αυτούς τους 27 μήνες που μας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός τις τύχες του τόπου μας.



Και, όπως ξέρετε, δεν μας έτυχαν και λίγα αυτό το διάστημα. Όμως μέσα από τις δυσκολίες -όχι απλά- ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις, αλλά μπορέσαμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά το πολιτικό μας αποτύπωμα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι -όχι μόνο με την παγκόσμια πρόκληση του κορονοϊού- αλλά και με σημαντικές προκλήσεις στα εθνικά μας μέτωπα. Τον Μάρτιο του 2020 στείλαμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι τα σύνορα της Ελλάδος που είναι και σύνορα της Ευρώπης θα προστατεύονται. Και αυτή τη δέσμευση μας την κάνουμε πράξη κάθε μέρα. Πριν από δύο μέρες βρέθηκα στη Σάμο όπου είχα την ευκαιρία να εγκαινιάσω -μαζί με τον αρμόδιο Υπουργό- το νέο κλειστό κέντρο ταυτοποίησης και υποδοχής μεταναστών. Ένα κέντρο υπερσύγχρονο, ασφαλές, το οποίο προσφέρει ανθρώπινες ποιοτικές συνθήκες σε αυτούς οι οποίοι θα φτάσουν στα ελληνικά νησιά. Ένα κέντρο, όμως, το οποίο εκτιμώ ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να λειτουργήσει στην πλήρη του δυναμικότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα η Ελλάδα φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της. Το αποτέλεσμα είναι οι μεταναστευτικές ροές να έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με το 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα.





Η Ελλάδα ενισχύει, συνολικά, το γεωπολιτικό της στίγμα. Με νέες συμμαχίες, με ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, έτσι ώστε η Ελλάδα να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής σε όσους μπορεί να σκέφτονται να αμφισβητήσουν την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε την ευκαιρία, σε τρεις μέρες, την πέμπτη να συζητήσουμε στη Βουλή και να κυρώσουμε μία Συμφωνία, πιστεύω, ιστορικής σημασίας για τη χώρα μας: Την αμυντική συνεργασία που είχα την ευκαιρία να υπογράψω -με τον πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι- την προηγούμενη εβδομάδα. Και ελπίζω και εύχομαι αυτή η συμφωνία να μην είναι πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά να είναι μία ευκαιρία μιας μεγάλης εθνικής συνάντησης και ενότητας, διότι αυτή η συμφωνία δεν είναι μία επιτυχία της Κυβέρνησης, είναι μία επιτυχία της πατρίδας μας. Είναι μία Συμφωνία η οποία θα δεσμεύει τα δύο μέρη και αφού φύγει αυτή κυβέρνηση. Είναι μία Συμφωνία η οποία συνοδεύεται από την αγορά τριών υπερσύγχρονων γαλλικών φρεγατών -σε πολύ ελκυστική τιμή- μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, θέλω να γνωρίζετε, ότι για την επιλογή αυτή ακολουθήσαμε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις της Στρατιωτικής ηγεσίας. Αγοράσαμε τα καλύτερα πλοία στην καλύτερη δυνατή τιμή, με το γρηγορότερο χρόνο παράδοσης.



Η Ελλάδα, όμως, σήμερα φίλες και φίλοι δεν είναι ισχυρή μόνο γεωπολιτικά, αμυντικά, είναι και πολύ πιο ισχυρή οικονομικά. Και καθώς αφήνουμε την πανδημία σιγά-σιγά πίσω μας, με τις μεγάλες ανοιχτές πληγές που αυτή προκάλεσε σε όλη την ελληνική κοινωνία έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας. Δεν θα σας κουράσω σήμερα με δεδομένα και με αριθμούς. Νομίζω, ότι όλοι σας, όμως, αισθάνεστε ότι το κλίμα στην οικονομία πια έχει αλλάξει ότι η Κυβέρνηση, αυτή, βρέθηκε κοντά στη μεσαία τάξη, στον παραγωγικό ιστό, στις επιχειρήσεις, εδώ της Παιανίας. Είμαι σίγουρος, αγαπητέ μου πρόεδρε, ότι αν κάνω μία βόλτα εδώ πέρα στην Παιανία θα μου μιλήσουν οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, για τη στήριξη που πήραν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσα από τις αναστολές, μέσα από την προστασία της εργασίας, κρατήσαμε εν μέσω πανδημίας όρθιο τον παραγωγικό ιστό και πετύχαμε -παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες- να μειώσουμε την ανεργία με τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο Τουρισμός μας κατά γενική ομολογία πήγε εξαιρετικά, πέρα και πάνω από τις προβλέψεις τις οποίες είχαμε κάνει. Γιατί; Γιατί από την πρώτη στιγμή στείλαμε αξιόπιστα μηνύματα στη διεθνή τουριστική αγορά. Ανοίξαμε με κανόνες, με ασφάλεια και οι επισκέπτες ήρθαν στην Ελλάδα και στήριξαν τον τουρισμό. Και πιστεύω ότι όταν κάνουμε τον συνολικό απολογισμό στα τέλη του έτους μόνο καλύτερα θα είναι τα νούμερα τα οποία θα δούμε σε σχέση με τις αρχικές μας προβλέψεις.



Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε από το 3,5% στο 6,1%. Αυτό συμπεριλαμβάνει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού. Αλλά αυτό ξέρετε είναι ένα ένας αριθμός, ένας αριθμός, μιας χρονιάς ο οποίος πρέπει -και εκεί θέλω να σταθώ γιατί αυτό. νομίζω. ότι είναι και το επίκεντρο της πολιτικής μας- να μετουσιωθεί σε μία ανάπτυξη η οποία θα αφορά την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά. Η ανάπτυξη αυτή την οποία δρομολογούμε δεν είναι μία ανάπτυξη για λίγους, δεν είναι μία ανάπτυξη για κάποιους, δεν είναι μία ανάπτυξη μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι μία ανάπτυξη που αφορά -πρώτα και πάνω από όλα- όλη την επιχειρηματικότητα, τη μικρή, τη μεσαία, και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Είναι μία ανάπτυξη που αφορά όλους τους εργαζόμενους, είναι μία ανάπτυξη που αφορά τους ανέργους, γιατί αν σήμερα μιλάμε για μία πολιτική η οποία πρέπει να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, το πρώτο μας βλέμμα, το βλέμμα μας πρέπει να είναι πρώτα και πάνω από όλα στραμμένα στους ανέργους και πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και είναι, βέβαια, μία ανάπτυξη η οποία αφορά πρώτα και πάνω από όλα τη μεσαία τάξη. Μία μεσαία τάξη την οποία η προηγούμενη Κυβέρνηση ξετίναξε στην κυριολεξία στους φόρους και εμείς παρά τις δυσκολίες, παρά την πανδημία, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας και επιστρέφουμε στη μεσαία τάξη αυτά που τους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ.





Από την 1η Οκτωβρίου, αυτού του μήνα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, θα μπορεί να κάνει γονικές παροχές στα παιδιά της χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση. Και αυτό δεν έχει σημασία, μόνο, γιατί ουσιαστικά καταργούμε ένα φόρο στην περιουσία, στα σπίτια τα οποία έχετε δουλέψει με τόσο κόπο να πρέπει να τα φορολογείτε και πάλι για να τα μεταβιβάσετε στα παιδιά σας. Δίνουμε τη δυνατότητα και στη νέα γενιά να αποκτήσει τον έλεγχο της περιουσίας που εσείς με τόσο κόπο δημιουργήσατε και να εμπλακούν και αυτοί στην αξιοποίησή της, περνώντας την ευθύνη στη νέα γενιά.



Και αυτές είναι λίγες μόνο από τις εκφάνσεις μιας πολιτικής φίλες και φίλοι η οποία είναι πολυσύνθετη και η οποία εξαπλώνεται σε όλα τα πεδία των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που γίνονται στην πατρίδα μας. Βλέπω εδώ κάπου είδα τον Κωστή Χατζηδάκη, και θέλω να θυμηθώ να αναφέρω μόνο παίρνοντας παράδειγμα από τους Υπουργούς που βλέπω εδώ -και θα με συγχωρέσετε κάποιοι εάν δεν τους έχω εντοπίσει- την προηγούμενη, μόλις, εβδομάδα ψηφίσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο κάνει πράξη τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και το πώς το κοινωνικό κράτος μπορεί να σταθεί κοντά στην οικογένεια. Η νταντά της γειτονιάς, η δυνατότητα να μπορεί μια εργαζόμενη μητέρα να έχει βοήθεια και στήριξη στην ανατροφή των παιδιών, έτσι ώστε να μπορέσει η ίδια να χτίσει καλύτερα την καριέρα της και να ισορροπήσει μεταξύ της εργαζόμενης μητέρας και του ρόλου της στο σπίτι. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις, πού ξέρετε μερικές φορές χάνονται μέσα στον ορυμαγδό επικαιρότητας.



Βλέπω, εδώ, την Υπουργό Παιδείας, τη Νίκη Κεραμέως, και θέλω να αναγνωρίσω οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει στην Παιδεία είναι εξαιρετικά σημαντικές, το νέο σχολείο το οποίο έχει ανοίξει τις πόρτες του από την αρχή του σχολικού έτους, είναι ένα διαφορετικό σχολείο, από αυτό το οποίο είχαμε γνωρίσει. Με υποχρεωτική προσχολική αγωγή από τα τέσσερα, για κάθε παιδί στην πατρίδα μας, με αγγλικά στο νηπιαγωγείο, με ελεύθερες ζώνες απασχόλησης, με δημιουργικές δράσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά μας να ξεφύγουν από τη στείρα αποστήθιση και να πάνε στην κατεύθυνση των δεξιοτήτων και να μπορέσουν να αναδείξουν, με αυτό τον τρόπο, μία άλλη πτυχή της προσωπικότητάς τους και αυτές είναι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες παρά τις δυσκολίες τις υλοποιούμε.

Βλέπω, εδώ, την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Το Μάκη Βορίδη και τον Στέλιο Πέτσα. Είχαμε, σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο την παρουσίαση για τις προσλήψεις για το 2022. Γιατί ένα οργανωμένο κράτος πρέπει να έχει προγραμματισμό προσλήψεων. Γιατί η αναμόρφωση του κράτους, δεν είναι μόνο τα πολύ σπουδαία πράγματα που κάνουμε στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, αφορά και το ανθρώπινο δυναμικό και ένα οργανωμένο κράτος πρέπει να γνωρίζει ποιους προσλαμβάνει, ποτέ τους προσλαμβάνει και με τι κριτήρια τους προσλαμβάνει.





Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. το μεγάλο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το οποίο θα αλλάξει την όψη των Δήμων, δίνοντάς τους πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Προσθέστε σε όλα αυτά τους σημαντικούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το καινούργιο ΕΣΠΑ, πρώτο εγκρίθηκε στην Ευρώπη το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα αυτά συνθέτουν μία εικόνα και μία πραγματικότητα μιας οικονομίας η οποία είναι έτοιμη να κάνει ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, με σημαντικούς πόρους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι μεταρρυθμίσεις που, τελικά, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και το εισόδημα της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Και η μαγική λέξη, σήμερα, είναι διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η κυβέρνηση με τη στήριξη που παρείχε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και με τη μείωση των φόρων βελτίωσε το διαθέσιμο εισόδημα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχουμε πετύχει.



Φίλες και φίλοι, δεν είναι η ώρα σήμερα να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Όμως, καθώς, πια έχουν κλείσει 27 μήνες δράσης -πολύ πυκνής δράσης- είναι πολύ σημαντικό να ζητήσω την υποστήριξή σας, κυρίως, στην υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων έτσι ώστε αυτό το πραγματικά πολύ πυκνό έργο το οποίο έχουμε παράξει αυτούς τους 27 μήνες να φτάσει τελικά και να γίνει κτήμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε -όχι αυτά τα οποία έχουμε κάνει- αλλά το γεγονός ότι τα κάναμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και ότι τα κάναμε σε απόλυτη δέσμευση με τις προεκλογικές μας εξαγγελίες. Καθώς έκανα τη βόλτα μου μέσα στα γραφεία αυτής της τοπικής έπεσα πάνω στο προεκλογικό μας φυλλάδιο, από τις εκλογές του 2019, και σας ζητώ πραγματικά αξίζει τον κόπο μερικές φορές να το ξεφυλλίσετε και να δείτε ότι αυτή η Κυβέρνηση -σε αντίθεση με αυτά τα οποία είχαν συνηθίσει οι Έλληνες πολίτες- έχει μία εντός εισαγωγικών “κακή συνήθεια” αυτά που λέει να τα κάνει. Τα είπαμε και τα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η σημαντικότερη παρακαταθήκη μιας παράταξης η οποία γεννήθηκε στην αυγή της μεταπολίτευσης και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της καθ’ όλη αυτήν την δύσκολη και συχνά ταραχώδη περίοδο.



Και, πιστεύω, ότι αν θέλουμε να κάνουμε μία ιστορική αναφορά και διαδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι η παράταξη αυτή είναι η μόνη μεγάλη παράταξη, σήμερα, στη χώρα η οποία -τουλάχιστον η μόνη από τις δύο μεγάλες παρατάξεις οι οποίες διαγκωνίστηκαν από τη μεταπολίτευση και μετά- που επιβίωσε και δυνάμωσε γιατί; Γιατί το πετύχαμε αυτό; Το πετύχαμε, αφενός, γιατί μείναμε πιστοί στις συντηρητικές μας αξίες, το πετύχαμε γιατί είμαστε μία παράταξη βαθιά ζυμωμένη και γειωμένη στην Ελληνική κοινωνία. Και το πετύχαμε γιατί μπορέσαμε και να αλλάξουμε και να εκσυγχρονιστούμε και να προσαρμοστούμε στις επιταγές των καιρών. Το 2021 δεν είναι ούτε 1974 ,ούτε 1981, ούτε 2001. Οι προκλήσεις, σήμερα, είναι τελείως διαφορετικές. Η νέα γενιά η οποία, σήμερα, αντιμετωπίζει συνολικά την πολιτική με καχυποψία έχει άλλα ενδιαφέροντα, άλλες ανησυχίες. Πέρα και πάνω από όλα την προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί να αισθάνεται ότι θα ζήσει χειρότερα από τη γενιά των γονιών ή των παππούδων τους και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντοπίσουμε. Την απασχολεί η κλιματική κρίση, η ψηφιακή μετάβαση. Ένα κόμμα, λοιπόν, το οποίο δεν είναι σε θέση να μπορεί να ανταποκρίνεται στα ακούσματα των καιρών εκ των πραγμάτων θα φθίνει. Εμείς μπορέσαμε και ενισχυθήκαμε και δυναμώσαμε, ακριβώς, επειδή μπορέσαμε να προσαρμοστούμε στις επιταγές των καιρών. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την παράταξη καθώς σε τρία χρόνια από τώρα θα γιορτάσουμε με το καλό μισό αιώνα ζωής. Να μπορούμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να μπορούμε να ανανεωνόμαστε, αλλά ταυτόχρονα να θυμόμαστε, με αίσθημα ευγνωμοσύνης, τις μεγάλες προσωπικότητες αυτής της παράταξης που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.



Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα 47 χρόνια μετά και γιορτάζουμε την Ιδρυτική μας Διακήρυξη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος δημιούργησε αυτή την παράταξη και περνά ουσιαστικά σε εμάς -στη δική μας γενιά- την ευθύνη να την εκσυγχρονίσουμε, να την ενδυναμώσουμε και να διατηρήσουμε την παράταξη αυτή πρωταγωνίστρια στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα εξακολουθούμε αυτό να το κάνουμε με συνέπεια και με αποτελεσματικότητα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία διότι πέρα και πάνω από όλα η δύναμη αυτής της παράταξης είστε εσείς η απλή νεοδημοκράτισσα, ο απλός νεοδημοκράτης, που πάντα ήταν δίπλα στην παράταξή μας στις κακές και στις καλές στιγμές. Σε εσάς, λοιπόν, ανήκει αυτή η γιορτή, σε σας ανήκει αυτό το χειροκρότημα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πού στηρίζετε την παράταξή μας. Ελάτε να ψηφίσετε στις εσωκομματικές εκλογές, σας θέλουμε παρόντες στο συνέδριο για μία Νέα Δημοκρατία δυνατή, αποτελεσματική, ενωμένη, πάντα πρωταγωνίστρια των εξελίξεων.



Να ‘στε καλά. Χρόνια μας πολλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Eurogroup: η Ελλάδα δείχνει ισχυρά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης

Κορονοϊός: Επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα για τη διαχείριση της πανδημίας

Θεσσαλονίκη: σύλληψη για την επίθεση σε αφισοκολλητές της ΚΝΕ