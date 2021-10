Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Το μεγαλύτερο “μπλακ άουτ” στα χρονικά έφερε διεθνή κατακραυγή

Χρειάστηκαν πάνω από 6 ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία των Facebook, Messenger, Instagram και WhatsApp.

Αποκαταστάθηκε, μετά από έξι και πλέον ώρες διακοπής, η λειτουργία των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Messenger, Instagram και WhatsApp, μετά το άνευ προηγουμένου “μπλακ άουτ” για τον τεχνολογικό κολοσσό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήδη αντιμετωπίζει κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ», η ομαλή λειτουργία των ιστότοπων αυτών αποκαταστάθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος των New York Times, Sheera Frenkel, μετά από επικοινωνία με εργαζόμενο στον τεχνολογικό κολοσσό, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτήριο για να λύσουν το πρόβλημα καθώς οι κάρτες εισόδου έχουν μπλοκαριστεί.Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

Με μήνυμά του στο Twitter, ο CTO της Facebook, Mike Schroepfer, ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες: «Ειλικρινή συγγνώμη σε όλους όσοι επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

H αξία της μετοχής του Facebook στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατακρημνίστηκε. Παράλληλα η NetBlocks, υπηρεσία που παρακολουθεί τα κρασαρίσματα στο διαδίκτυο και τον οικονομικό αντίκτυπο, εκτιμά πως η διακοπή του Facebook προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία ζημιά 160 εκατομμυρίων δολαρίων.