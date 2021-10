Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – δίκη: σήμερα καταθέτουν οι γιατροί της Ιωάννας

Η Πολιτική Αγωγή αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου για την κλήτευση δυο μαρτύρων που χαρακτηρίζει κρίσιμους για την υπόθεση.

Με τις καταθέσεις των γιατρών που δίνουν την μάχη για να κερδίσει "μία κανονικότητα" , όπως η ίδια, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρει, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη της 37χρονης Έφης για την επίθεση με βιτριόλι. Η Ιωάννα έφθασε λίγο πριν από τις 9 στο δικαστήριο, φορώντας προστατευτικές μάσκες και καπέλο, ενώ από άλλη είσοδο του δικαστικού μεγάρου προσήλθε η κατηγορούμενη.

Στο βήμα του μάρτυρα θα ανέβουν οι επιστήμονες που ανέλαβαν, ο καθένας με βάση του αντικείμενό του, να σώσουν την Ιωάννα μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε τον Μάιο του 2020 ενώ ετοιμαζόταν να πάρει το ασανσέρ για την ασφαλιστική εταιρία που εργαζόταν.

Μεταξύ των μαρτύρων θα είναι και η Διευθύντρια της Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής του Θριασίου Νοσοκομείου Μαρία Καλοφώνου, παρούσα την πρώτη ημέρα της δίκης στο δικαστήριο. Η γιατρός, που έχει αναφερθεί σε δηλώσεις της στην μάσκα που είναι αναγκασμένη να φορά η Ιωάννα επί πολλές ώρες την ημέρα για να πιέζονται οι ουλές στο πρόσωπο της, θα δώσει την πλήρη εικόνα για την κατάσταση που ήταν η 36χρονη και για τους κινδύνους που ακόμη αντιμετωπίζει.

Το δικαστήριο θα ακούσει τους επιστήμονες που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ως οι πλέον ειδικοί που επί σειρά μηνών ανήκουν στην ομάδα, όπως οι οφθαλμίατροι που έδωσαν μάχη για να μην χαθεί η όραση της 36χρονης, που θα μπορέσουν έγκυρα και αξιόπιστα να τοποθετηθούν για το πιο κρίσιμο ζήτημα που θα απασχολήσει τους δικαστές. Οι γιατροί αναμένεται με την ανάδειξη της κατάστασης που αντιμετώπισαν με την ασθενή τους, να στοιχειοθετήσουν την πραγματική βούληση που είχε η κατηγορουμένη όταν έστησε καρτέρι στην Ιωάννα κρατώντας μία μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού.

Η Πολιτική Αγωγή παράλληλα αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την κλήτευση δύο μαρτύρων που αιτήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, πρόσωπα που κατά τους συνηγόρους της Ιωάννας είναι κρίσιμα για την υπόθεση καθώς ενδεχομένως φωτίσουν περισσότερο την ψυχοσύνθεση της κατηγορουμένης. Η υπεράσπιση επιθυμεί να καταδειχθεί "η εμμονή" της κατηγορουμένης με την Ιωάννα, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο, η δράστις να είχε βοήθεια πριν και μετά την επίθεση την οποία φαίνεται να προετοίμαζε πολύ καιρό πριν.

