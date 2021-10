Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Από τα δυτικά πλησιάζει το κύμα κακοκαιρίας. Η πρόγνωση από τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός προειδοποίησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” πως αναμένεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Όπως είπε, από τα δυτικά έρχεται κύμα κακοκαιρίας, με βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά την Πέμπτη.

Για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στους 28-29 στα κεντρικά και τα νότια της χώρας.

Από το βράδυ της Τετάρτης αναμένονται βροχές στο Ιόνιο, οι οποίες θα είναι πιο έντονες τη νύχτα, ενώ οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες.

