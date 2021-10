Life

“The 2Night Show” - Νένα Μεντή: Η εξομολόγηση για τα “χτυπήματα” της μοίρας (βίντεο)

Ο πρώτος της γάμος και ο πρόωρος θάνατος του συζύγου της. Το πάθος της για την χαρτοπαιξία και η ταμπέλα της “ξινής”.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” ήταν για πρώτη φορά, η Νένα Μεντή. Η αγαπημένη ηθοποιός, σε μια συζήτηση καρδιάς, μίλησε για τη ζωή της και θυμήθηκε μοιραία περιστατικά που την σημάδεψαν.

Ο πρώτος της γάμος και ο πρόωρος θάνατος του συζύγου της, η σχέση της με την τηλεόραση και οι δουλειές που αγάπησε, ο λόγος που άφησε το θέατρο, για τέσσερα χρόνια, και την οδήγησε στο πάθος της για την χαρτοπαιξία, ένα πάθος που έσβησε ακαριαία με τον ερχομό της κόρης της.

Πώς είναι η σχέση της με τον σύντροφό της μετά από 44 χρόνια κοινής πορείας και γιατί έχουν αποφασίσει να ζουν χωριστά.

Γιατί δεν την είδαμε στην ταινία “Ευτυχία”, στον ρόλο της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου που είχε ενσαρκώσει με επιτυχία στο θέατρο, αλλά και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε στην “Μαρίκα”, μια θεατρική παράσταση που μας ταξιδεύει στον ιδιαίτερο κόσμο της Μαρίκας Κοτοπούλη;

Μεταξύ άλλων, η Νένα Μεντή παραδέχθηκε ότι κάποτε κουβαλούσε την ταμπέλα της “ξινής”, αλλά δεν ντρέπεται να παραδεχθεί πως είναι καλή ηθοποιός.

