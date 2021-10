Οικονομία

Ασμάτογλου για πετρέλαιο θέρμανσης: Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (βίντεο)

Πόσο θα κοστίζει το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με τιμές πάνω από 1,10 ευρώ στην Αττική, πάνω από 1,20 στην περιφέρεια και πάνω από 1,30 στα νησιά, με αύξηση από πέρσι περίπου 40%.

Ο κ. Ασμάτογλου είπε εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης, μεγάλες ανατιμήσεις έχουμε και στο πετρέλαιο κίνησης, που με τη σειρά τους τους φέρνουν αυξήσεις σε μια σειρά από βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ ζήτησε και πάλι την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εξηγώντας πως το κράτος δεν πρόκειται να χάσει έσοδα, τουναντίον θα βάλει περισσότερα χρήματα στα ταμεία του μέσα από την αυξημένη κατανάλωση,

Υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας θέτουν τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιο ανάσχεσης των πιέσεων στα νοικοκυριά από τη φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου και οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός των ημερών, σίγουρα πριν τις 15 Οκτωβρίου οπότε κάνει πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ειδικό φόρο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μετά τις ανοδικές προσαρμογές τα νέα εισοδηματικά κριτήρια θα διαμορφωθούν:

Μεταξύ 15.000 και 16.000 ευρώ για άγαμους από 12.000 ευρώ την περυσινή περίοδο

Μεταξύ 24.000 και 26.000 ευρώ για ζευγάρια από 20.000 ευρώ πέρυσι και

Στη ζώνη των 26.000-28.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

