Αθλητικά

Europa League: ο αγώνας που προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντεπίθεση ο Τσέχος ΥΠ.ΕΞ μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις που προκάλεσε η ρατσιστική επίθεση με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά.

Ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στη Σπάρτα Πράγας και τους Ρέιντζερς της Γλασκόβης (1-0) έχει τελειώσει εδώ και τέσσερις ημέρες, αλλά η μονομαχία συνεχίστηκε στο παρασκήνιο κι εν τέλει μετατράπηκε σε διπλωματική κρίση.

Η συνάντηση σημαδεύτηκε από νέα ρατσιστικά επεισόδια, με αρκετές χιλιάδες παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών να φωνάζουν στον (μαύρο) μεσοεπιθετικό των Ρέιντζερς Γκλεν Καμαρά στο στάδιο «Λέτνα».

Σήμερα λοιπόν ήταν ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών που ήταν θυμωμένος, όχι για να καταγγείλει τη συμπεριφορά των νεαρών (όχι και τόσο νέων) συμπατριωτών του, αλλά για να ζητήσει από τη Σκωτία να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Γιάκουμπ Κούλχανεκ είπε στον Βρετανό πρέσβη στην Πράγα να ζητήσει από την Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποστασιοποιηθεί από τον σύμβουλο ισότητας και διαφορετικότητας Μάρβιν Μπάρτλεϊ ή να ζητήσει συγγνώμη για τα λόγια του.

Αντιδρώντας την Παρασκευή (2/10) στις θλιβερές σκηνές της Πράγας, ο Μπάρτλεϊ ανέβασε στο Twitter μια ανάρτηση που ανέφερε ότι «το χειρότερο μέρος για τέτοια περιστατικά είναι η Πράγα», ενώ έκανε λόγο για «καλάθι με σάπια φρούτα».

Αυτό ήταν που πυροδότησε την αντίδραση του Τσέχου υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι τα συναισθήματα που συνδέονται με ένα παιχνίδι δεν πρέπει να μετατραπούν σε «ξενοφοβικές προσβολές που στοχεύουν παιδιά».

Υπενθυμίζεται ότι η Σπάρτα αρχικά είχε προγραμματιστεί να παίξει την περασμένη Πέμπτη σε κλειστό γήπεδο, αφού οι οπαδοί της είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Μονεγάσκο μεσοεπιθετικό Ορελιέν Τσουαμενί σε προηγούμενο αγώνα. Όμως η UEFA είχε τελικά επιτρέψει το άνοιγμα του γηπέδου σε 10.000 παιδιά και σε λίγα άτομα συνοδείας τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Το μεγαλύτερο “μπλακ άουτ” στα χρονικά έφερε διεθνή κατακραυγή

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 180 σημεία της χώρας

Κίνηση - Κηφισίας: κλειστή λωρίδα για 10 ημέρες