“The 2Night Show”: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και οι κριτές του “Game Of Chefs” (βίντεο)

Απολαυστικοί ήταν οι τρεις σεφ και η παρουσιάστρια του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η παρουσιάστρια του “Game Of Chefs” παρέα με τους τρεις καταξιωμένους σεφ, Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά, ήταν καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Τι είναι τα αστέρια Michelin και πώς τα κερδίζει κανείς; Γίνεται ένα μίζερο παιδί με το φαγητό να εξελιχθεί σε βραβευμένο σεφ;

Ποιος έγινε σεφ κατά λάθος; Ποιος πουλούσε παπούτσια στο Μοναστηράκι πριν ασχοληθεί με τη μαγειρική;

Βραβευμένοι, πολυταξιδευμένοι, γευσιγνώστες και με πολύ χιούμορ, οι τρεις σεφ του “Game Of Chefs” μας συστήθηκαν στο “The 2Night Show” της Κυριακής.

