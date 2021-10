Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: Το 30% των αστυνομικών φυλάει επισήμους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους “ακροδεξιούς θύλακες” στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. και για “αστυνομικούς-Φιλιππινέζες”.

΅

Δεν υπάρχουν “ορδές φασιστών” στα Σώματα Ασφαλείας, τόνισε κατηγορηματικά ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν ακροδεξιοί θύλακες στους κόλπους της Αστυνομίας, είπε πως «κάποιοι άνθρωποι που ιδεολογικά πιστεύουν αυτές τις επικίνδυνες ανοησίες, ενδεχομένως να υπάρχουν… Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν εσωτερικό πρόβλημα».

Σημείωσε πως στα επεισόδια της Θεσσαλονίκης, η Αστυνομία έδρασε σύμφωνα με τις διαταγές και προχώρησε συνολικά σε 60 προσαγωγές και 11 συλλήψεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μεγάλο αριθμό των αστυνομικών που απασχολείται στη φύλαξη προσώπων, επιβεβαιώνοντας πως είναι γύρω στο 30%.

Υποστήριξε πως πρέπει να φυλάσσονται και οι 300 βουλευτές, όχι όμως και επιχειρηματίες ή δημοσιογράφοι, την φύλαξη των οποίων θα έπρεπε να αναλαμβάνουν σεκιούριτι. Ειδικότερα για τη φύλαξη κοινοβουλευτικών, εξήγησε πως «δεν μπορούν να έχουν κάτω από δύο, γιατί ένας αστυνομικός δεν μπορεί να είναι όλη την ημέρα, χωρίς ρεπό και άδεια».

Υπενθύμισε, τέλος, πως είχε στηλιτεύσει, εδώ και 20 χρόνια, ακραία περιστατικά φύλαξης προσώπων, κάνοντας λόγο για “αστυνομικούς-Φιλιππινέζες”.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Αρνιακός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Ασμάτογλου για πετρέλαιο θέρμανσης: Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (βίντεο)

Facebook: Το μεγαλύτερο “μπλακ άουτ” στα χρονικά έφερε διεθνή κατακραυγή