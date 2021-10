Αθλητικά

Σάτον: Ο Σαλάχ καλύτερος από Μέσι και Ρονάλντο

Αποθέωση για τον Μο Σαλάχ από τον πρώην επιθετικό της Μπλάκμπερν.

Ο πρώην επιθετικός της Μπλάκμπερν Κρις Σάτον αποθέωσε τον Μο Σαλάχ και δεν δίστασε να δηλώσει ότι αυτή την στιγμή είναι καλύτερος παίκτης από τον Μέσι και τον Ρονάλντο. Μιλώντας στην εκπομπή του BBC Radio 5 Live's Monday Night Club είπε:

«Ο Σαλάχ πέτυχε ένα από τα ομορφότερα και δυσκολότερα γκολ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος και από τον Μέσι και από τον Ρονάλντο.

Κάποιοι έλεγαν ότι θα είναι ένας κομήτης και θα παίξει το πολύ ένα χρόνο στο τοπ επίπεδο, όμως αυτός φροντίζει να τους διαψεύδει. Σε κάθε σεζόν είναι καλύτερος από την προηγούμενη, απορώ που η Λίβερπουλ δεν τον έχει καλέσει ακόμα ώστε να του ανανεώσει το συμβόλαιο».

