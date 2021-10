Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: στον εισαγγελέα ο κατηγορούμενος για επίθεση κατά μελών της ΚΝΕ

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον μελών της ΚΝΕ, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, στην πλατεία Ελευθερίας, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, την ώρα που οι νεολαίοι του ΚΚΕ μοίραζαν φυλλάδια. Η δικογραφία τού αποδίδει την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατά συναυτουργία.

Αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες, όταν χθες το βράδυ, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και παραδόθηκε. Είχε ταυτοποιηθεί με βάση φωτογραφικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη, ισχυριζόμενος ότι δεν συμμετείχε στην επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι εργαζόταν σε καφέ της περιοχής και ενεπλάκη στο περιστατικό για να κατευνάσει τα πνεύματα, ενώ αποποιήθηκε κάθε σχέση με ακροδεξιές ομάδες.

Από την αστυνομία ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα για το συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τρία μέλη της ΚΝΕ.

