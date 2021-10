Αθλητικά

Τσουμάνης: Θρίλερ με τον θάνατο του ποδοσφαιριστή (εικόνες)

0 31χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο του στη μαρίνα της Νέας Κρήνης. Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα των Αρχών.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, Νίκου Τσουμάνη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τις πρώτες πρωινές ώρες από την αστυνομία στη μαρίνα της Νέας Κρήνης στην Καλαμαριά μέσα στο αυτοκίνητο του

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος Καλαμαριάς, το εγκληματολογικό, η σήμανση και ο ιατροδικαστής που εκτιμούν ότι ο θάνατος του προήλθε από πνιγμό.

Διεξάγεται προανάκριση αλλά αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ο Τσουμάνης έφυγε από «ασφυχτικό θάνατο». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε με την χρήση λουριών μίας χρήσης (tire up).

Ο Τσουμάνης που ήταν 31 ετών, έγινε παίκτης του Μακεδονικού το καλοκαίρι ενώ στο παρελθόν πέρασε μεταξύ άλλων από τον Άρη και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Εκτενές ρεπορτάζ για τον θάνατο του Νίκου Τσουμάνη, έχει η βρετανική εφημερίδα «The Sun».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Voria.gr, Θανάση Μυλωνά, που μίλησε στην εκπομπή του του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», ο Νίκος Τσουμάνης τον τελευταίο καιρό δεν αγωνιζόταν με την ομάδα του καθώς ήταν τραυματίας.

Φιλικό του πρόσωπο μαρτυρά ότι εδώ και μέρες είχε κλειστεί στον εαυτό του και έδειχνε ότι κάτι τον απασχολεί έντονα, παρουσιάζοντας σημάδια κατάθλιψης.

Χθες το βράδυ έφυγε από το σπίτι του λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα, αλλά καθώς η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε, άρχισέ να τον ψάχνει ανήσυχη η φίλη του χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά βρέθηκε σήμερα το πρωί από ψαράδες της περιοχής, έχοντας σφυγμό ο οποίος όμως ήταν εξαιρετικά αδύναμος και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: metrosport.gr

