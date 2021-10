Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Θεοκλής Ζαούτης: ποιος ειναι ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού

Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Με ανακοίνωση του Υπ., Υγείας έγινε γνωστός ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Αρκουμανέα, ο οποίος παραιτήθηκε απο επικεφαλής του ΕΟΔΥ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

"O Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρη συναντήθηκε σήμερα με τον Καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΥ.

Ο Θεοκλής Ζαούτης, MD, MSCE, PhD είναι Καθηγητής Παιδιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οµότιµος Καθηγητής Επιδηµιολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστηµίου της Pennsylvania και στο Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), όπου διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Λοιμώξεων από το 2014 έως το 2018.

Έλαβε το μεγαλύτερο µέρος της ιατρικής του εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε εξαίρεση το διδακτορικό του, το οποίο ολοκλήρωσε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2015 ήταν ένας από τους δύο φιναλίστ για τη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Είναι Σύμβουλος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την Πρωτοβουλία «Υποστήριξη του Τομέα Υγείας της Ελλάδας», που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018, καθώς και Σύμβουλος στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη στην Ελλάδα, ιδιότητα την οποία υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας στην ανάπτυξη κλινικών κατευθυντήριων γραµµών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συνταγογράφησης πρωτοκόλλων για οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 είναι µέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, του Υπουργείου Υγείας.

Από το 2018 είναι Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ιδρύματος Penta, ενός από τους κορυφαίους Οργανισµούς στην Ευρώπη, που διεξάγει έρευνα για τις παιδιατρικές λοιµώξεις.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες κατέχει τη θέση του Προέδρου του Ειδικού Τµήµατος Παιδιατρικής της Οµάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) για την Αντιµικροβιακή Διαχείριση.

Είναι Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Καταπολέµηση της Μικροβιακής Αντοχής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (CDC) και Μέλος της Επιτροπής για τις Λοιμώδεις Νόσους (The Red Book Committee) της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιατρικής (AAP).

Έχει περισσότερες από 270 επιστηµονικά αξιολογηµένες δηµοσιεύσεις, τις περισσότερες στον τοµέα των παιδιατρικών λοιµώξεων, µε επίκεντρο τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις, την αντιµικροβιακή χρήση και αντοχή και τον εµβολιασµό".

