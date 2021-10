Κοινωνία

Κως - Ασέλγεια σε 14χρονο: Καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος

Το χρονικό της υπόθεσης και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν έπεισε το δικαστήριο.

Ποινή κάθειρξης 8 ετών επέβαλε, το απόγευμα της Δευτέρας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν Έλληνα κρατούμενο στις φυλακές της Τρίπολης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος - με το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου - για γενετήσιες πράξεις με 14χρονο και πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιανουάριο του 2020 στην Κω, ενήργησε στην κατοικία του κατ’ εξακολούθηση γενετήσιες πράξεις με έναν 14χρονο. Επιπλέον, του αποδίδεται ότι με πρόθεση παρήγαγε κατ’ εξακολούθηση και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, φωτογραφίζοντας κατ’ επανάληψη γυμνό το αγόρι.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι στις αρχές της σχολικής χρονιάς του 2019, στην κατοικία του μετέβη ο ανιψιός του, με τον 14χρονο και δύο φίλους του και έκτοτε οι δύο πρώτοι τον επισκέπτονταν συχνά. Ο ανιψιός του, όπως ισχυρίστηκε, του είπε ότι ο φίλος του είχε θέματα με το σπίτι του και το σχολείο και τον παρεκάλεσε να τον κρατήσει λίγο στο σπίτι του. Έμεινε μαζί του για ένα 10λεπτο, όπως είπε, και μετά ο πατέρας του παιδιού τον παρέλαβε.

Οι επισκέψεις του ανιψιού του και του φίλου του ήταν συχνές έως ότου ο 14χρονος μετέβη για πρώτη φορά μόνος του στην οικία του. Ισχυρίζεται ότι του είπε ότι πήγαινε σε ένα φίλο του, τον οποίο δεν βρήκε και τον ρώτησε αν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του επειδή έκανε κρύο.

Ο κατηγορούμενος διατείνεται ότι ζήτησε από το παιδί να τηλεφωνήσει στον πατέρα του για να λάβει άδεια και τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε αντίρρηση στις επισκέψεις του. Υπήρξαν, όπως είπε, ακόμη δύο επισκέψεις άνευ λόγου και σε μια εξ αυτών έγραψε ο ανήλικος σε σημειώματα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην οικογένεια του και του τα παρέδωσε. Συμφώνησαν να τον επισκέπτεται, όπως είπε, με την προϋπόθεση να ενημερώνονται οι γονείς του και έτσι γνωρίστηκαν.

Υποστηρίζει ότι ο 14χρονος έκανε χρήση του τηλεφώνου και του υπολογιστή του εν αγνοία του και ότι όταν τον είδε, του έκανε παρατήρηση. Μετά από κάποιο διάστημα άρχισε να του μιλάει για κοπέλες και, όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, δεν του επέτρεψε την συζήτηση, ενώ στην πορεία έβγαλε από τη τσέπη του ένα τσιγάρο κι άρχισε να καπνίζει. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να του ζητάει, όπως υποστηρίζει, τσιγάρα, τα οποία δεν του αγόραζε, και στην πορεία αλκοόλ.

Σε μια περίσταση, όπως ισχυρίζεται, του παραπονέθηκε για κνησμό στο πέος του και επειδή είχε προϋπηρεσία ως εθελοντής βοηθός νοσηλευτή, του είπε ότι θα πρέπει να συζητήσει με τους γονείς του, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε να τον πάρει στον γιατρό.

Αρνήθηκε ότι τον φωτογράφησε και ότι ασέλγησε σε βάρος του, ενώ υποστηρίζει ότι ο 14χρονος είπε όσα είπε για να εντυπωσιάσει. Είπε ότι το αγόρι τον επισκέφθηκε 25 φορές περίπου και έμενε μαζί του από 5 έως 15 λεπτά την φορά.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε μόνο μια φορά εμπειρία με άνδρα στον στρατό, ενώ σε ό,τι αφορά στο υλικό παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του, είπε ότι υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες με τα ανιψάκια του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει πως βρέθηκε το υπόλοιπο υλικό.

