Τζορτζ Φλοιντ: πρόταση για μετά θάνατον απονομή χάριτος

Αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε να δώσει μετά θάνατο χάρη στον άνθρωπο με τη δολοφονία του οποίου κινητοποιήθηκε ο κόσμος.

Η επιτροπή του Τέξας που είναι αρμόδια να παρέχει χάρες σε καταδικασθέντες ψήφισε χθες Δευτέρα υπέρ της απονομής πλήρους χάριτος μετά θάνατον στον Τζορτζ Φλόιντ για μια καταδίκη του 2004 για κατοχή ναρκωτικών, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία της κομητείας Χάρις.

Ο Φλόιντ, ένας 46χρονος Αφροαμερικανός, που πέθανε τον Μάιο του 2020 κατά τη βίαιη σύλληψή του όταν ένας λευκός αστυνομικός κράτησε το γόνατό του στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά, αναδείχθηκε σε πρόσωπο του κινήματος κατά της αστυνομικής βίας και του φυλετικών διακρίσεων στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

Η επιτροπή στο Τέξας ψήφισε ομόφωνα να του δοθεί χάρη μετά θάνατον, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία πρόσθεσαν ότι η πρόταση θα υποβληθεί στον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση.

Ο Φλόιντ είχε καταδικαστεί μετά τη σύλληψη του τον Φεβρουάριο του 2004 επειδή πουλούσε κοκαΐνη αξίας 10 δολαρίων στο Τέξας όπου ζούσε την περίοδο εκείνη, μετέδωσε το Associated Press. Αργότερα ο Φλόιντ δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση.

“Λυπούμαστε για την απώλεια του πρώην κατοίκου του Χιούστον Τζορτζ Φλόιντ και ελπίζουμε η οικογένειά του να ανακουφιστεί από την απόφαση της επιτροπής”, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας Χάρις, ο Κιμ Ογκ.

Ο Ογκ κάλεσε τον Άμποτ να δεχθεί την πρόταση της επιτροπής και να απονείμει χάρη στον Φλόιντ.

