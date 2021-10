Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Σεισμός σημειώθηκε στη Νίσυρο το πρωί της Τρίτης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:54 με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νότια της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 346 χλμ. ΑΝΑ της Αθήνας.

