“Άγριες Μέλισσες”: Πηνελόπη - Μελέτης σε κόντρα για τον Μεγαρίτη (αποκλειστικό βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης προβλήθηκε από "Το Πρωινό", με συγκλονιστική στιγμή στο σπίτι των Σεβαστών.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί την Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στην σκηνή, η Πηνελόπη που έχει γυρίσει από το Παρίσι για την δίκη του πατέρα της, συναντά μέσα στο πατρικό της σπίτι τον Μελέτη, μαζί με την Κορίνα και τους γονείς της.

Όταν ο Μελέτης συστήνει τον Ακύλα Μεγαρίτη και την σύζυγο του στην Πηνελόπη, εκείνη ρωτά εάν έχουν σχέση με τον δολοφόνο του θείου της, Μιλτιάδη και όταν παίρνει θετική απόκριση, ξεσπά εναντίο του Μελέτη.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 6

Το Διαφάνι αναστατώνεται απ’ τα νέα της σύλληψης του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη, αλλά και των κατηγοριών που τους βαραίνουν. Η άφιξη της οικογένειας Μεγαρίτη στο χωριό θα φέρει καινούριους τριγμούς, ενώ η Μυρσίνη ύστερα κι απ’ τον ερχομό της Πηνελόπης θα κάνει μια ύστατη προσπάθεια ν’ αλλάξει γνώμη στα παιδιά της, καθώς η κατάθεσή τους στο δικαστήριο μπορεί ν’ αποδειχθεί θανάσιμη για τον Δούκα. Θα καταφέρει να τους μεταπείσει;

Η Δρόσω θα δεχθεί μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Λευτέρη και την παρέα του. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραιτηθεί απ’ τη νέα της δουλειά και ο Πέτρος θα προβεί σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Η επιστροφή της Βιολέτας θα δώσει μια νότα χαράς στο χωριό. Ο Λάμπρος, ο Προκόπης και ο Μπάμπης βρίσκονται πια σε μια νέα, εφιαλτική πραγματικότητα και ένας καινούριος Γολγοθάς αρχίζει για την Ελένη, που θέλει να φέρει τον άντρα της πίσω.





