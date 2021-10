Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: δικαιολογημένη η απουσία για εμβολιασμό μαθητών

Πώς θα μετράνε οι απουσίες για τους μαθητές που θα λείπουν από τα μαθήματά τους για να εμβολιαστούν.

Δικαιολογημένη θα είναι η απουσία από το σχολείο την ημέρα που εμβολιάζεται ένας μαθητής, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρεται, οι μαθητές/τριες που εμβολιάζονται, δύνανται να μην προσέρχονται στις σχολικές μονάδες την ημέρα του εμβολιασμού τους, ενώ στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα δύνανται να απουσιάσουν και την επόμενη ημέρα.

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται ότι το ίδιο ισχύει και για τις δύο δόσεις εμβολιασμού.

Οι απουσίες των μαθητών/τριών αυτές τις ημέρες καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, προσκομίσουν στον/τη διευθυντή/τρια το πιστοποιητικό βεβαίωσης του εμβολιασμού τους.

