Φιλιππίνες - Μάρκος: Υποψήφιος ο γιός του δικτάτορα

Ο Φερντινάντο Μάρκος επέστρεψε από την εξορία, πέντε χρόνια μετά την επικράτηση της Κορασόν Ακίνο.

Ο γιος του εκλιπόντος προέδρου των Φιλιππίνων Φερντινάντο Μάρκος, Φερντινάντο Μάρκος ο νεότερος, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου χρόνου, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

"Σήμερα ανακοινώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές τον Μάιο του 2022. Ενώστε τις δυνάμεις σας με τις δικές μου και θα επιτύχουμε", ανακοίνωσε ο 64χρονος Μάρκος, ένας πολύπειρος πολιτικός γνωστός ως "Μπόνγκμπονγκ", σε ομιλία του που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάρκος προωθούνταν για υποψήφιος είτε για την προεδρία ή για την αντιπροεδρία έχοντας αναμειχθεί στην πολιτική μετά την επιστροφή του το 1991 από την εξορία που ακολούθησε την ανατροπή του πατέρα του το 1986.

Έχει διατελέσει επαρχιακός κυβερνήτης, βουλευτής στο Κογκρέσο και γερουσιαστής και ήταν ανεπιτυχώς υποψήφιος αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2016 --μια ήττα την οποία πρόσβαλε στα δικαστήρια.

Η αδελφή του, Ιμέε Μάρκος, είναι γερουσιαστής και η μητέρα τους, Ιμέλντα, πρώην βουλευτής στο Κογκρέσο.

Η υποψηφιότητά του για το ύψιστο αξίωμα της χώρας θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα για τη χώρα όπου πολλοί επουλώνουν ακόμη τις πληγές τους μετά την περίοδο του 1970 επί δικτατορίας του Μάρκος του γηραιότερου.

Η οικογένειά του επί μακρόν επιχειρούσε να εξωραΐσει την εικόνα της και έχει επανειλημμένως διαψεύσει ότι καταχράστηκε δισεκατομμύρια δολάρια κρατικού πλούτου όταν βρισκόταν στην εξουσία ο Μάρκος, η οποία τερματίστηκε το 1986.

Τότε η Κορασόν Ακίνο ηγήθηκε εκατομμυρίων συμπατριωτών της σε μία «λαϊκή εξέγερση» τεσσάρων ημερών που ανάγκασε τον Μάρκος και την οικογένειά του να διαφύγουν και να εξοριστούν στη Χαβάη.

Ο Φερντινάντο Μάρκος ο νεότερος είναι ο τέταρτος που ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Ο πρώην ηθοποιός και δήμαρχος της Μανίλας, ο Φρανσίσκο Ντομαγκόσο, επίσης γνωστός με το ψευδώνυμό του Ίσκο Μορένο καθώς και ο αστέρας της πυγμαχίας Μάνι Πακιάο, που μόλις αποσύρθηκε από τα ρινγκ, θα είναι επίσης υποψήφιοι.

