Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η νέα Σελήνη και η όψη του Άρη (βίντεο)

Ποιοι και πόσο πρέπει να προσέχουν, πότε μπορεί να ευοδωθούν τα νέα ξεκινήματα… Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στο “Πρωινό”.

«Αύριο έχουμε νέα Σελήνη στον Ζυγό και μιλάμε για σχέσεις και συνεργασίες που θα πάνε καλά», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος όμως, «υπάρχει μια όψη με τον Άρη, που σημαίνει ότι θα μπορούσε στο νέο ξεκίνημα αυτό να υπάρχει ένα εμπόδιο και να φέρει εντάσεις ή εμπλοκές και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις επαφές και τις συζητήσεις μας».

«Η Νέα Σελήνη ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και θα κρατήσει μέχρι την Πανσέληνο», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος, πολλά νέα σχέδια που θα ξεκινήσουν τώρα, θα αποδώσουν καρπούς το επόμενο έτος, γι΄ αυτό χρειάζεται να επιδειχθεί υπομονή.

Πριν αρχίσει τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «μεθαύριο η Αφροδίτη μπαίνει στον Τοξότη».

Αμέσως μετά η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» τα Τρίτης:

