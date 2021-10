Οικονομία

Πυρόπληκτοι ρητινοκαλλιεργητές: Τα μέτρα στήριξής τους

Πρόγραμμα με διττό στόχο εκπονήθηκε από τον ΟΑΕΔ για τη στήριξη των πυρόπληκτων ρητινοκαλλεργητών. Πληρώνονται οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων.

Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του διευρυμένου πλέγματος στήριξης των ρητινοκαλλιεργητών πυρόπληκτων περιοχών, το οποίο, αφενός, συνδέει τη στήριξη με την παραγωγή και την ανάπτυξη και, αφετέρου, έχει έναν μακρύ ορίζοντα που αγγίζει τη δεκαπενταετία, δημιουργώντας βιώσιμες συνθήκες για να παραμείνουν οι ρητινοκαλλιεργητές στον τόπο τους και να εξελιχθούν σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, προχωρούν οι ενέργειες για το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση των ρητινοκαλλιεργητών των πυρόπληκτων περιοχών, το οποίο είχε ανακοινωθεί προ ολίγων ημερών. Με το άρθρο 70 του νόμου 4837/2021 (Α’ 178/01.10.2021) προβλέπεται η άρση κωλύματος ένταξης στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για μέλη δασικών συνεταιρισμών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συμμετοχή των ρητινοκαλλιεργητών στο υπό διαμόρφωση ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, η διάταξη προβλέπει ότι οι ρητινοκαλλιεργητές-μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.

Το νέο πρόγραμμα θα επιχορηγήσει την απασχόληση των ρητινοκαλλιεργητών-μελών των συνεταιρισμών των παραπάνω Δήμων σε θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο την εργασία των ρητινοκαλλιεργητών στη βιώσιμη ανάπτυξη του δάσους των πυρόπληκτων περιοχών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των αρμοδίων δασαρχείων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

Η προτεινόμενη διάρκεια του προγράμματος απασχόλησης ορίζεται στα επτά (7) έτη.

Η διάρθρωση του προγράμματος θα εδράζεται σε έξι (6) κύκλους ανά τακτά διαστήματα την περίοδο 2021-2023, ώστε να μπορούν να ενταχθούν -μετά από μία διετία ή τριετία - στο πρόγραμμα και οι ρητινοκαλλιεργητές που θα απασχολούνται στα αντιδιαβρωτικά/αντιπλημμυρικά έργα.

Ο ΟΑΕΔ θα καλύψει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος της εργασίας τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει κατ’ εξαίρεση διάταξη που θα δώσει τη δυνατότητα στους πυρόπληκτους ρητινοκαλλιεργητές να εγγραφούν στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανενεργή συνεταιριστική ιδιότητά τους.

Η συμμετοχή των εν λόγω ρητινοκαλλιεργητών στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης συνεπάγεται ότι από την πλευρά τους δεν δύνανται, αν θέλουν να παραμείνουν στο πρόγραμμα, να έχουν κάποια άλλη παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τη δραστηριότητά τους σε αγροτική (γεωργική ή κτηνοτροφική) εκμετάλλευση στο πλαίσιο των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

Ο μηνιαίος καθαρός μισθός ανέρχεται στα 800 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος θα καλυφθεί μέσω της ενίσχυσης του ΟΑΕΔ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το έργο των ρητινοκαλλιεργητών θα περιλαμβάνει σταδιακή απομάκρυνση της καμένης δενδρώδους βλάστησης, θρυμματισμό της καμένης βλάστησης και διασκόρπιση αυτής, παρεμβάσεις για τον περιορισμό της άναρχης βλάστησης, φύλαξη/προστασία δασικών περιοχών, συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα πρόληψης για πυρκαγιά, απομάκρυνση της δασικής βλάστησης (εξαιτίας καιρικών φαινομένων), συντήρηση δασικών δρόμων, πυροπροστασία δάσους, κλπ.

Πληρωμές σε πυρόπληκτους

Ποσό συνολικού ύψους 4.415.954,01 ευρώ πιστώνεται σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών σε 830 δικαιούχους (μοναδιαίοι ΑΦΜ) της Κρατικής Αρωγής που επλήγησαν από τις φετινές πυρκαγιές, στο πλαίσιο της 10ης καταβολής αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

423 δικαιούχων, ποσό 2.186.559,46 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

228 δικαιούχων, ποσό 620.394,55 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

420 δικαιούχων, ποσό 1.609.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Συνολικά, μέσα σε 47 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (arogi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά 37.137.965,09 ευρώ στους πρώτους 7.466 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου.

