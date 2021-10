Συνταγές

Μοσχαρίσιο ρολό με τυριά στον φούρνο

Η συνταγή από τον Πέτρο Συρίγο και τα μυστικά για… απογείωση της γεύσης που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μοσχαρίσιο ρολό στον φούρνο, γεμιστό με υπέροχα τυριά, που θα απογειώσουν την γεύση στο μεσημεριανό, στο βραδινό ή στο κυριακάτικο πιάτο μας, πρότεινε και μας έδειξε βήμα – βήμα ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», εξήγησε πώς να ετοιμάσουμε την φανταστική, πολύ πλούσια και νόστιμη συνταγή και μοιράστηκε μυστικά για την γέμιση της και για το κρέας, προτείνοντας ενδεικτικά να επιλέξουμε άπαχο κιμά από μπούτι, για να ετοιμάσουμε το μοσχαρίσιο ρολό!

Συστατικά για το μοσχαρίσιο ρολό στον φούρνο

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο

2 αυγά

3 φέτες τριμμένη ψίχα ψωμιού

80 γρ τριμ. Παρμεζάνα

2 κ.τ.σ βασιλικό ψιλοκομμένο

3 σκ. Σκόρδο

250 γρ σάλτσα τομάτας έτοιμη

150 γρ καπνιστό τυρί

150 γρ μοτσαρέλα σε κύβους

150 γρ πιπεριές ψητές( βάζο)

70 γρ μαύρες ελιές ψιλοκομμένες

Αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για μοσχαρίσιο ρολό στο φούρνο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Τρίβουμε το ψωμί στο μούλτι μόνο την κόρα. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα αυγά, τα χτυπάμε με ένα πιρούνι και προσθέτουμε τον κιμά, την παρμεζάνα, τον βασιλικό, αλάτι, πιπέρι, σκόρδο την μισή ποσότητα από τη σάλτσα τομάτας και το ψωμί. Ανακατεύουμε καλά και το βάζουμε για μισή στο ψυγείο. Βάζουμε στον πάγκο μας δυο κομμάτια αλουμινόχαρτο και εσωτερικά τοποθετούμε λαδόκολλα. Απλώνουμε τον κιμά ώστε να διαμορφώσουμε ένα τετράγωνο 20χ30 εκ. Στο κέντρο βάζουμε σε κομμάτια το καπνιστό τυρί, τη μοτσαρέλα, τις πιπεριές κομμένες και τις ελιές, προσοχή αφήνουμε από τις άκρες λίγο περιθώριο. Ρολάρουμε σταδιακά και σφιχτά με τη λαδόκολλα και τη μεμβράνη μαζί και τυλίγουμε σε σχήμα καραμέλας. Το βάζουμε σε ένα ταψί, βάζουμε λίγο νερό κάτω και ψήνουμε για 40 λεπτά. Έπειτα βγάζουμε από τον φούρνο ανοίγουμε από πάνω με το μαχαίρι, περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και βάζουμε πάλι στον φούρνο για 20 λεπτά. Αφαιρούμε από τον φούρνο, αφήνουμε 10-15 λεπτά να κάτσει και μετά κόβουμε σε φέτες, γαρνίρουμε με τη σάλτσα, τριμμένη παρμεζάνα και φυλλαράκια βασιλικού.