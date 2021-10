Αθλητικά

Νίκος Τσουμάνης: Ο ιατροδικαστής για το θάνατο του ποδοσφαιριστή

Η ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου του νεαρού ποδοσφαιριστή που σόκαρε.

Από ασφυξία προήλθε ο θάνατος του ποδοσφαιριστή Νίκου Τσουμάνη, σύμφωνα με την νεκροψία που διενήργησε η ιατροδικαστής.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία της νεκροτομής που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του.

Ο 31 ετών ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός το πρωί μέσα στο αυτοκίνητό του, στη μαρίνα της Νέας Κρήνης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ήταν δεμένος με δεματικά καλώδια μίας χρήσεως, tire up, στον λαιμό του, από τα οποία φαίνεται να προήλθε ο ασφυκτικός θάνατος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς.

H ΠΑΕ Άρης, παίκτης της οποίας είχε υπάρξει στο παρελθόν ο Νίκος Τσουμάνης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το χαμό του ποδοσφαιριστή.

