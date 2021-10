Life

Kylie Minogue: Φεύγει από την Αγγλία μετά από 30 χρόνια!

Επιστρέφει στην Αυστραλία. Που οφείλεται αυτή η απόφαση της;

Η Kylie Minogue επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 30 χρόνια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η 53χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα της για να είναι πιο κοντά στην οικογένειά της, μετά το lockdown.

