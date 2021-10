Κοινωνία

Εισαγγελέας για Λιγνάδη: να δικαστεί για τέσσερις βιασμούς

Η πρόταση της αρμόδιας εισαγγελέως για τον σκηνοθέτη που βρίσκεται προφυλακισμένος.

Την παραπομπή του Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις τέσσερις υποθέσεις βιασμού που τον βαρύνουν εισηγήθηκε, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, η αρμόδια εισαγγελέας.

Με την πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός εκτιμά ότι ο προσωρινά κρατούμενος σκηνοθέτης και ηθοποιός πρέπει να δικαστεί για τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του από τέσσερις άνδρες, ανήλικοι στην πλειονότητά τους, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Κατά την εισηγήτρια, δεν πρέπει να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί του καλλιτέχνη, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες αναφερόμενος σε πόλεμο που δέχεται με στόχο την ηθική και επαγγελματική απαξίωσή του.

Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται, επίσης, πως ο Δημήτρης Λιγνάδης πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, καθώς κατά την εισαγγελική λειτουργό δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους, τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου.

Την απόφαση για την παραπομπή ή μη του Δημήτρη Λιγνάδη θα λάβει τις επόμενες ημέρες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που θα εκδώσει.

