ISIS - Αθήνα: Ο Ιρακινός αντιμετωπίζει “βαρύ” κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς στην Αθήνα. Πόσο καιρό ήταν στην Ελλάδα.

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που αφορά ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση άσκησε ο Εισαγγελέας στον 34χρονο Ιρακινό που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για συμμετοχή στον ISIS.

Ο Ιρακινός για τον οποίο υπήρξε πληροφόρηση από ξένες υπηρεσίες στις διωκτικές αρχές ότι είχε εμπλοκή με την ισλαμιστική οργάνωση, φαίνεται πως ζούσε στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβάστηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε ο 34χρονος.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «ο 34χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 5/10/2021 οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (tablet, κινητά τηλέφωνα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM, κ.α.) οι οποίες απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακό έλεγχο».

