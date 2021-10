Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Επίθεση κατά μελών της ΚΝΕ: Ελεύθερος ο 30χρονος

Αναβλήθηκε η δίκη λόγω απουσίας μαρτύρων. Τι ισχυρίζεται ο ίδιος.

Αναβλήθηκε για τις 19 Οκτωβρίου η δίκη του 30χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος για την επίθεση εναντίον μελών της ΚΝΕ, στην πλατεία Ελευθερίας, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείου, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης λόγω απουσίας μαρτύρων, και ήρε την κράτησή του.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας τού απήγγειλε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατά συρροή. Για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ακόμη ατόμων (20, 26 και 29 ετών) και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος:

«Δεν ανήκω σε καμία πολιτική οργάνωση. Δεν έχω απολύτως καμία σχέση με ακροδεξιές οργανώσεις. Στο σημείο βρέθηκα επειδή εργάζομαι σε ένα καφέ στην Πλατεία. Ήρθε κάποιος και ισχυρίστηκε ότι τον χτύπησαν και το μόνο που έκανα ήταν να πάω και να ρωτήσω ποιος τον χτύπησε. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ κανέναν. Δεν κρατούσα κανένα αντικείμενο και μετά το συμβάν επέστρεψα στην εργασία μου. Πήγα μόνος μου στο αστυνομικό τμήμα επειδή δεν έχω τίποτε να κρύψω».

Φωτογραφία: thestival.gr

