Μητσοτάκης για Συμφωνία των Πρεσπών: η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να την τηρεί πιστά

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργόςστο Μέγαρο Μαξίμου. Τι είπαν για την συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με την οποία συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Στέβο Πεντάροφσκι επιβεβαίωσαν τη σημαντική δυναμική που διαμορφώνεται στις διμερείς σχέσεις σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συμφώνησαν στην ανάγκη εμβάθυνσης και διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ενέργειας και της συνδεσιμότητας.

Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Μακεδονίας ειδικότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και η υποστήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας συναρτώνται απολύτως με την πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία Ρούσσος Κούνδουρος και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Όλη η συνομιλία Μητσοτάκη - Πεντάροφσκι

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μεγάλη μου χαρά που σας υποδέχομαι στην Αθήνα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω δια ζώσης τα θερμά συλλυπητήριά μου για το θάνατο 14 ανθρώπων από την καταστροφική φωτιά την ημέρα κατά την οποία η χώρα σας γιόρταζε την 30ή επέτειο από την ανεξαρτησία της. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία, όπως γνωρίζετε, στην ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων αλλά και στην προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας για την Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα θέμα που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αύριο στη Σλοβενία, στο πλαίσιο της Συνόδου ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων. Με χαροποιεί που η διμερής μας συνεργασία προχωρά με σταθερά βήματα σε θέματα ενέργειας, άμυνας, διασυνδεσιμότητας και διασυνοριακής συνεργασίας. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε για όλες τις πτυχές της διμερούς μας συνεργασίας. Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα κ. Πρόεδρε.

Στέβο Πεντάροφσκι: Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ. Πρόκειται για μία ιστορική επίσκεψη σε ανώτατο επίπεδο, δεδομένης της συνάντησης των δύο Προέδρων της Δημοκρατίας και, ασφαλώς, της συνάντησης με εσάς, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Γνωρίζω ότι σήμερα θα αναχωρήσετε για τη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό -δεδομένης της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης. Η Ελλάδα ανήκει στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ. Προσδοκούμε πως αύριο, στη Σλοβενία, μαζί με πολλούς άλλους ευρωπαίους φίλους μας, θα στηρίξετε το αίτημα όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά κυρίως της χώρας από την οποία προέρχομαι και της οποίας είμαι Πρόεδρος, της Βόρειας Μακεδονίας. Θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό, καθώς πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις.

Επί του παρόντος είμαστε εν μέσω προσπαθειών για να βρούμε κοινό τόπο με τους φίλους μας στη Βουλγαρία. Δεν θέλουμε να «κόψουμε δρόμο» στην πορεία προς την ΕΕ, αλλά να εκπληρώσουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται. Και να έχουμε ισότιμη μεταχείριση με όλους τους άλλους. Ωστόσο, περιμένουμε εδώ και 16,5 χρόνια. Είμαστε σε καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας και έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν χρόνια. Επομένως αυτό που ζητάμε δεν είναι να γίνουμε μέλη εν μία νυκτί, αλλά ζητάμε να μας δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και στη συνέχεια εμείς και πολλοί ευρωπαίοι φίλοι μας να ολοκληρώσουμε όλες τις ενταξιακές ενότητες, τα πρώην κεφάλαια. Είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι. Πιθανότατα είμαστε η καλύτερα προετοιμασμενη υποψήφια χώρα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρα, χρειαζόμαστε, αξίζουμε μια πραγματική ευκαιρία να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και βασιζόμαστε σε εσάς, στη στήριξή σας, όπως πάντα. Και ιδίως τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επομένως, εδώ καταγράφεται αναβάθμιση. Πάντα υπενθυμίζω σε όσους το ξεχνούν ότι το δεύτερο τμήμα της συμφωνίας αφορά τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης, κι όχι μόνο το ονοματολογικό. Γνωρίζετε καλά αυτή τη παράμετρο της διμερούς μας σχέσης. Σας ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που έχετε κάνει μέχρι στιγμής και προσβλέπουμε σε λίγες ακόμα προσπάθειες αύριο.

«Φτάσαμε στο σημείο ο πρωθυπουργός που διατυμπάνιζε πως δεν θα καλωσορίσει ποτέ «Μακεδόνα» πρωθυπουργό να δέχεται με τιμές τον «ψευτομακεδόνα» πρόεδρο των Σκοπίων Πενταρόβσκι, επιτρέποντας του μάλιστα να καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη! Επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζει ιστορία, της υπενθυμίζουμε ότι στο Μνημείο αναγράφεται η ηρωική μάχη Κιλκίς - Λαχανά και άλλες με τις οποίες οι πρόγονοι μας έδιωξαν από την μία και μόνη Μακεδονία όσους την επιβουλεύοντο. Συμπεριλαμβανομένων και των προγόνων του κυρίου Πενταρόβσκι», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

