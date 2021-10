Τεχνολογία - Επιστήμη

Δια ζώσης εκπαίδευση: Άνοιξε η πλατφόρμα edupass - Πώς θα λειτουργεί

Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα ελέγχου συμμετοχής στη διά ζώσης εκπαίδευση.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα edupass.gov.gr, το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, στόχος του edupass.gov.gr είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σε πρώτη φάση το edupass.gov.gr ενεργοποιείται για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) και ειδικότερα αφορά σε εκείνα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή επισκέπτες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πρόσωπα αυτά θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα ακολουθούν δύο βήματα: αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ και κατόπιν θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΑΕΙ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της γραμματείας του αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η λειτουργία της πλατφόρμας θα επεκταθεί και στις δημόσιες σχολικές μονάδες. Η συγκεκριμένη επέκταση του edupass.gov.gr θα ενεργοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικών θυρίδων στο gov.gr για τις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας, οπότε και θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Μέχρι τότε οι μαθητές και οι γονείς τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα self-testing.gov.gr προκειμένου να εκδώσουν τη «Σχολική κάρτα για COVID-19» για να προσέρχονται στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

