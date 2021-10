Κόσμος

Τατάρ για Nautical Geo: η Τουρκία έπραξε το σωστό

Η στάση της Τουρκίας ήταν κατάλληλη, η τουρκική πλευρά έδειξε πόσο σοβαρή είναι σε αυτά τα θέματα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, σχολιάζοντας την παρενόχληση του Nautical Geo από τουρκικό πολεμικό πλοίο.

Υποστήριξε ότι η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο θέμα των υδρογονανθράκων δεν είναι σωστή, προσθέτοντας ότι “τέτοιες εργασίες είναι επικίνδυνες χωρίς συμφωνία στην Κύπρο”. Επιπρόσθετα, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι “η ελληνοκυπριακή διοίκηση συμπεριφέρθηκε σαν η λεγόμενη Κυπριακή Δημοκρατία να ανήκει μόνο στον εαυτό της και πραγματοποίησε δραστηριότητες αγνοώντας τον τουρκοκυπριακό λαό” και πως “αυτό ήταν μια μεγάλη αδικία”. Ανέφερε, επίσης, πως “αν και δεν υπάρχει συμφωνία στην Κύπρο, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί εδώ”.

Πρόσθεσε ότι “η τουρκική πλευρά υπερασπίστηκε τα δύο κράτη με βάση την κυριαρχική ισότητα στην Κύπρο, όπως απαιτείται από τη νέα πολιτική, και αυτό το εξέφρασε σε κάθε πλατφόρμα”.

"Χωρίς συμφωνία στην Κύπρο, πώς γίνεται οι Ελληνοκύπριοι να διαχειρίζονται όλα τα πλούτη του νησιού σαν να τους ανήκουν, χρησιμοποιώντας την Κυπριακή Δημοκρατία που κατέλαβαν; Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να μείνει μακριά από τέτοιες δραστηριότητες (μονομερείς εργασίες γεώτρησης) προκειμένου να μην αυξηθεί η ένταση. Και οι χώρες που συνεργάζονται μαζί τους πρέπει να λάβουν υπόψη και αυτά που λέμε εμείς. Διαφορετικά, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων μας με την Τουρκία, θα πρέπει να κάνουμε παρόμοια βήματα. Θα είναι στην ατζέντα μας να ξεκινήσουμε τέτοιες εργασίες (εξερεύνηση υδρογονανθράκων) προστατεύοντας τα δικαιώματά μας στη Γαλάζια Πατρίδα. Η πλευρά που προκαλεί είναι ο ελληνοκυπριακός τομέας”, υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ.

Προέβαλε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι “το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo, το οποίο επιχείρησε να εισέλθει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια, απομακρύνθηκε από την τουρκική υφαλοκρηπίδα από τις δυνάμεις του τουρκικού ναυτικού”, προσθέτοντας ότι “η στάση της Τουρκίας ήταν κατάλληλη”.

Υποστήριξε δε ότι ο ΟΗΕ προσπαθεί να βρει έναν κοινό τόπο μεταξύ των μερών στην Κύπρο, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αυξήσει την ένταση με μονομερείς ενέργειες. Ο Τατάρ πρόσθεσε ότι αν βρεθεί φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για τη μεταφορά αυτού του αερίου στην Ευρώπη.

