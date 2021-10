Life

Η Dakota Johnson πιο αποκαλυπτική από ποτέ

Με ημιδιάφανο lingerie...

Αναρωτιέμαι αν είναι περιττό να σας θυμίσω ποια είναι η Dakota Johnson, η πρωταγωνίστρια της ταινίας που έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων και μας δίδαξε τι θα πει πάθος, έρωτας, μυστήριο, προβλήματα και βαλίτσες από το παρελθόν που σε κυνηγούν.

Άσε που μας μύησε και στην χρωματολογία.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας “50 αποχρώσεις του γκρι” πρόσφατα εθεάθη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης με ένα όχι ιδιαιτέρως κολακευτικό σύνολο.

