Μένιος Φουρθιώτης: Αποφυλακίστηκε με όρους

Οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στον παρουσιαστή και η εγγύηση που του επιβλήθηκε.

Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Μένιος Φουρθιώτης με διάταξη του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της σκηνοθετημένης επίθεση στο σπίτι του μετά την απομάκρυνση της αστυνομικής φρουράς που είχε.

Πέντε μήνες μετά την προφυλάκιση του, ο τηλεπαρουσιαστής αποφυλακίστηκε μετά τις 4:00 το απόγευμα με διάταξη του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος όρισε την καταβολή χρηματικής εγγύησης και περιοριστικούς όρους στον κατηγορούμενο για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία αλλά και σε έκρηξη.

Στον τηλεπαρουσιαστή έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής του και παρέμεινε στη φυλακή με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου πλημμελειοδικών.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, «Μετά τους ύμνους στην γενική γραμματέα αντιεγκληματικής πολιτικής κα. Νικολάου και τα προκλητικά προνόμια εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, όπως καταγγέλλουν οι συγκρατούμενοι του, ο τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης αποφυλακίζεται μετά από 5 μήνες πάρα τις βαρύτατες κατηγορίες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ουδέποτε απάντησε για τις σχέσεις της με έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο σημείο να τραμπουκίσει ακόμα και υπουργό της εντός του γραφείου του. Γεγονός που είχε σαν συνέπεια την απομάκρυνση του... υπουργού. Πέντε μήνες μετά τα αμείλικτα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τι είναι αυτό που συνδέει την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον τηλεπαρουσιαστή; Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν είναι και η απαγόρευση τηλεοπτικών εμφανίσεων. Φαίνεται ότι κάποιοι προνόησαν ώστε να μην βρεθούν σε δυσάρεστες εκπλήξεις από τυχόν αποκαλύψεις».

