Μεσαία τάξη: κόντρα Μαξίμου με Τσακαλώτο και Αχτσιόγλου

Πως σχολίασαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και πως "διαβάζουν" βασικές γραμμές του Προϋπολογισμού.

Νέα κόντρα για την μεσαία τάξη ξέσπασε με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός το βράδυ της Δευτέρας, σε εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με την μεσαία τάξη, τις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και την υπόσχεση Μητσοτάκη ότι «θα αποκαταστήσει την μεσαία τάξη για όσα της στέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Μιλώντας στην Παιανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η ανάπτυξη αυτή την οποία δρομολογούμε δεν είναι μία ανάπτυξη για λίγους, δεν είναι μία ανάπτυξη για κάποιους, δεν είναι μία ανάπτυξη μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι μία ανάπτυξη που αφορά -πρώτα και πάνω από όλα- όλη την επιχειρηματικότητα, τη μικρή, τη μεσαία, και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Είναι μία ανάπτυξη που αφορά όλους τους εργαζόμενους, είναι μία ανάπτυξη που αφορά τους ανέργους, γιατί αν σήμερα μιλάμε για μία πολιτική η οποία πρέπει να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, το πρώτο μας βλέμμα, το βλέμμα μας πρέπει να είναι πρώτα και πάνω από όλα στραμμένα στους ανέργους και πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. *Και είναι, βέβαια, μία ανάπτυξη η οποία αφορά πρώτα και πάνω από όλα τη μεσαία τάξη. Μία μεσαία τάξη την οποία η προηγούμενη Κυβέρνηση ξετίναξε στην κυριολεξία στους φόρους και εμείς παρά τις δυσκολίες, παρά την πανδημία, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας και επιστρέφουμε στη μεσαία τάξη αυτά που τους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Σε δήλωση του συντονιστή Οικονομικού Κύκλου και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευκλείδη Τσακαλώτου, αναφέρεται:

«Διάβασα για την παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη ότι θα επιστρέψει στη μεσαία τάξη «όσα της πήρε ο κ. Τσίπρας». Μήπως θα ήταν καλύτερα να αρχίσει από αυτά που τους πήραν τα πρώτα 2 μνημόνια; Γιατί την περίοδο 2010-2014 το διάμεσο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έπεσε από 10.985€ σε 7.500€ ενώ την περίοδο 2015-2019 ανέβηκε από τα 7.500€ στα 8.781€. Το αντίστοιχο εισόδημα για κάποιον που έχει το ανώτατο εισόδημα του 3ου εισοδηματικού τεταρτημόριου (Αρκετά πάνω από τη μέση δηλαδή) έπεσε από το 2010 έως το 2014 από τα 15.809€ στα 11.000€ (Απώλεια σχεδόν 1/3) ενώ από το 2015 έως το 2019 ανέβηκε στο 12.367€. Θυμίζω ότι αυτά τα εισοδήματα είναι ατομικά, τα οικογενειακά υπολογίζονται περίπου στο διπλάσιο.

Την περίοδο 2010-2014 η Ελλάδα έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Αυτό δεν κατέστρεψε την μεσαία τάξη; Την περίοδο 2015-2019 το ΑΕΠ αθροιστικά αυξήθηκε. Την περίοδο 2010-2014 η ανεργία των νέων αυξήθηκε από το 29% στο 50%. Αυτό ισχυρίζεται ότι δεν επηρέασε κανέναν από την μεσαία τάξη; Ή μήπως η μεσαία τάξη δεν έχει παιδιά; Την περίοδο 2015-2019 η ανεργία των νέων έπεσε 18 ποσοστιαίες μονάδες. Την περίοδο 2010-2014 οι συνταξιούχοι έβλεπαν την μία μείωση μετά την άλλη, έχασαν την 13η και την 14η σύνταξη, και στην συνέχεια είχαν ακόμα 11 διαδοχικές μειώσεις συντάξεων αλλά τους κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ; Την περίοδο 2010-2014 είχαμε συνολικά πάνω από 60 δις μέτρα. Ισχυρίζεται ότι από αυτά τίποτα δεν έπεσε στις πλάτες της μεσαίας τάξης; Και η χώρα έμεινε με αρρύθμιστο χρέος και άδεια ταμεία. Την περίοδο 2015-2019 το χρέος ρυθμίστηκε και η χώρα είχε για πρώτη φορά σοβαρά ταμειακά διαθέσιμα. Τι από τα δύο κατέστρεψε την μεσαία τάξη;

Τα φορολογικά μέτρα ήταν υπερτριπλάσια το 2010-2014 από ότι την περίοδο 2015-2019 αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την μεσαία τάξη; Δεν ξέρω τι σπούδασε ο κ Μητσοτάκης στο Ηarvard αλλά σίγουρα δεν πήρε τα μαθήματα επιλογής ιστορίας. Και όπως θα του έλεγε και η κ. Κεραμέως, είναι και κάπως αδύναμος στα θρησκευτικά. Αλλιώς θα ήξερε το σχετικό απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: Z:3-5 «Διατί βλέπεις το μικρόν αχυράκι, που υπάρχει στο μάτι του αδελφού σου, και δεν αισθάνεσαι το δοκάρι που είναι στο ιδικόν σου μάτι; Και με τι δικαίωμα θα πης στον αδελφό σου, άφησέ με να βγάλω το αχυράκι από το μάτι σου; Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα ίδης καθαρά, ώστε να βγάλης με προσοχήν και αγάπην το αχυράκι από το μάτι του αδελφού σου.»

Παράλληλα, σε δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, Τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο «Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφορεί προκλητικά για τις ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρονται τα εξής:

«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022 δεν επιφυλάσσει τίποτα θετικό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για ενίσχυση των ελαχίστων και ισχυρών. Την ώρα που η κοινωνία σαρώνεται από την ακρίβεια, την πανδημία, τη γενικευμένη ανασφάλεια, η κυβέρνηση για το 2022:

Αφαιρεί 12,5 δισ. από την πραγματική οικονομία.

Προβλέπει δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 6,3% του ΑΕΠ.

Δεν προβλέπει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αναχαίτιση του κύματος της ακρίβειας.

Κρατάει ουσιαστικά καθηλωμένο τον κατώτατο μισθό.

Εκτιμά πενιχρή αύξηση του ονομαστικού μέσου μισθού η οποία εξανεμίζεται από τις μεγάλες ανατιμήσεις των βασικών ειδών διαβίωσης.

Προβλέπει επιπλέον έσοδα από φόρους 4,1 δισ.

Κόβει 907 εκατ. υγειονομικών και έκτακτων δαπανών καταπολέμησης της πανδημίας, αδιαφορώντας για την καλπάζουσα πορεία της.

Εμφανίζει την κοροϊδία του “πρώτου ενσήμου” (100 ευρώ επιδότηση για 6 μήνες) ως το ύψιστο μέτρο στήριξης των νέων.

Ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και όσους έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες με τη μείωση της φορολογίας των κερδών, τη μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την αύξηση του αφορολόγητου των γονικών παροχών στις 800.000 ή 1,6 εκατ. για δύο γονείς.

Το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναθεωρεί, για πολλοστή φορά τον τελευταίο χρόνο, την κυβερνητική πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2021, μετά τη βαθιά ύφεση του 2020. Όμως, παρά τους πανηγυρισμούς της, ουσιαστικά η κυβέρνηση αφιερώνει:

Στους εργαζόμενους την κατάργηση του 8ώρου, τις απλήρωτες υπερωρίες και τη μείωση του πραγματικού τους εισοδήματος.

Στους νέους data, προσβολές και αυταρχισμό.

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τεράστια χρέη της πανδημίας, την έλλειψη ρευστότητας και τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη μεσαία τάξη εξαπάτηση».

