Επίθεση με βιτριόλι – 40χρονος: Είχα ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη

Τι είπε για τη σχέση του με την κατηγορούμενη και το θύμα. Πότε και πώς έμαθε για την επίθεση στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Τι κατέθεσε η 36χρονη.

Κατ' αντιπαρασταση με την Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέτασε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου τον 40χρονο άντρα που διεκδικούσε η κατηγορούμενη ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα.

Ο άντρας που φαίνεται να προκάλεσε την ζήλια τής κατηγορουμένης όταν έκανε αίτημα φιλίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ιωάννα, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχε «μια χαλαρή φιλική σχέση που έγινε περιστασιακά ερωτική» με την 37χρονη Έφη.

Ο εισαγγελέας κάλεσε την Ιωάννα Παλιοσπύρου για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι πλην της ελάχιστης διαδικτυακής επαφής που είχε με τον 40χρονο, την οποία η ίδια διέκοψε μετά από παρέμβαση της Έφης, δεν υπήρχε ποτέ διά ζώσης επαφή μαζί του.

«Επιβεβαιώνω όσα λέει ο μάρτυρας. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω δια ζώσης. Θυμάμαι ότι ο 40χρονος επανέρχονταν στη συνομιλία μας. Αν και του είχα εξηγήσει την κατάσταση με την Έφη και θεωρώ ότι ο ίδιος είχε καταλάβει, αλλά επανερχόταν στο να μου στέλνει μηνύματα» ανέφερε η Ιωάννα. Ο μάρτυρας στην κατάθεση του είπε ότι δεν θυμάται τον εαυτό του να επανέρχεται στη συζήτηση με την Ιωάννα.

Για την κατηγορούμενη, ο άντρας κατέθεσε πως «είχαμε μια χαλαρή και φιλική σχέση, που έγινε ερωτικά περιστασιακή». «Ήταν λίγες οι φορές και οι ώρες που είχαμε βρεθεί. Δεν υπήρξε ούτε λήξη ούτε έναρξη της σχέσης. Θυμάμαι το τελευταίο διάστημα από τον Γενάρη μέχρι το συμβάν είχαμε βρεθεί μια φορά» είπε ο 40χρονος, αναφέροντας ότι γνωρίστηκαν με την Έφη σε κοινή παρέα.

Για την Ιωάννα, ο 40χρονος είπε πως δεν την γνωρίζει και συνέχισε: «Δεν την έχω δει ποτέ από κοντά και δεν έχουμε μιλήσει δια ζώσης. Πριν από 4 χρόνια τής είχα στείλει ένα αίτημα φιλίας και είχαμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Μου είχε βγάλει η εφαρμογή κάποιους κοινούς φίλους και μου την είχε προτείνει. Έτσι την είχα δει (σε social media) και της είχα κάνει το αίτημα φιλίας. Θεώρησα ότι μου προτάθηκε από την εφαρμογή γιατί είχαμε κοινούς γνωστούς».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ρώτησε την Ιωάννα γιατί διεγράφη η διαδικασία μετά το αίτημα φιλίας «και μου είπε για μια συνεπωνυμία. Μου είπε ότι κάποια ενδιαφέρεται για μένα. Στη συνομιλία που είχα με την παθούσα αναφέρθηκε το όνομα της κατηγορούμενης στο πλαίσιο του αν είναι κοινή μας γνωστή. Για την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Παλιοσπύρου δεν δέχθηκα όχληση από την κατηγορούμενη».

Ο άντρας κατέθεσε πως άκουσε για την επίθεση σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου πηγαίνοντας στη δουλειά του. «Ήταν σοκαριστικό και πρωτόγνωρο και μας θύμισε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας που περιέγραφαν τέτοιες καταστάσεις. Δεν πήγε ποτέ στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι κάποιος από τον περίγυρο μου».

Εισαγγελέας: Το 2018 βρίσκεστε σε ελεύθερη ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη; Την Παλιοσπύρου τη γνωρίζετε;

Το 2018 βρίσκεστε σε ελεύθερη ερωτική σχέση με την κατηγορούμενη; Την Παλιοσπύρου τη γνωρίζετε; Μάρτυρας: Όχι, όχι.

Όχι, όχι. Εισαγγελέας: Γιατί κάνατε στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αίτημα; Ποιος ήταν ο λόγος;

Γιατί κάνατε στο συγκεκριμένο πρόσωπο, αίτημα; Ποιος ήταν ο λόγος; Μάρτυρας: Δεν υπήρξε συγκεκριμένος λόγος.

Δεν υπήρξε συγκεκριμένος λόγος. Εισαγγελέας: Μετά την αποδοχή μεσολάβησαν μεταξύ σας συνομιλίες;

Μετά την αποδοχή μεσολάβησαν μεταξύ σας συνομιλίες; Μάρτυρας: Ναι απλές συνομιλίες σχετικά με κάποιον συνεπωνυμό μου.

Ναι απλές συνομιλίες σχετικά με κάποιον συνεπωνυμό μου. Εισαγγελέας: Το επόμενο διάστημα ήσασταν φίλοι ή σας είχε διαγράψει;

Το επόμενο διάστημα ήσασταν φίλοι ή σας είχε διαγράψει; Μάρτυρας: Δεν το γνωρίζω. Δεν βγαίνει κάποια ειδοποίηση. Πρέπει να μπω εγώ στη σελίδα της για να δω αν με έχει διαγράψει κάποιος. Σχετικά με τη διαγραφή μου από τους φίλους της, μου είπε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για μένα. Της εξήγησα ότι δεν είμαι σε σχέση, μετά εκείνη μου είπε για κάποιον συνεπώνυμό μου και θεώρησα ότι κάπου εκεί έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα.

Παρέμβαση του προέδρου της έδρας

Την έντονη παρέμβαση του προέδρου της έδρας προκάλεσαν κάποιες από τις ερωτήσεις των συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής προς τον 40χρονο ο οποίος ολοκλήρωσε την κατάθεση του.

Οι συνήγοροι της Ιωάννας υπέβαλλαν αρκετές ερωτήσεις στον μάρτυρα, σχετικά με τις ερωτικές επαφές του. Ο μάρτυρας ρωτήθηκε και για πιο ιδιωτικά θέματα σχετικά με τη σχέση του με την κατηγορούμενη, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο πρόεδρος ανακαλώντας στην τάξη τον συνήγορο που υπέβαλε αυτές τις ερωτήσεις. Ο πρόεδρος ζήτησε να εξετάζει και όχι να επιτίθεται στον μάρτυρα. «Κύριοι συνήγοροι, εδώ γίνεται δίκη. Δεν λειτουργούμε με όρους τηλεόρασης» ανέφερε κάποια στιγμή ο πρόεδρος.

Οι τόνοι ανέβηκαν και λίγο αργότερα όταν η Πολιτική Αγωγή ζήτησε την κατ' αντιπαράσταση εξέταση του μάρτυρα με την κατηγορούμενη. Ο εισαγγελέας αφού ανέφερε πως δεν προβλέπεται, σχολίασε πως το δικαστήριο διατηρεί ένα επίπεδο και συνέχισε: «Δεν είναι ανάγκη να υπεισερχόμαστε σε προσωπικές λεπτομέρειες. Καλώ όλους να μη διευρύνουν το κατηγορητήριο με θέματα που δεν μας αφορούν».

