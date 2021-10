Πολιτική

Μητσοτάκης για Δυτικά Βαλκάνια: αν η ΕΕ είναι απούσα, θα καλύψουν άλλοι το κενό

Ήρθε η ώρα να αναλάβει η Ευρώπη ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σλοβενία.

Την ανάγκη επιτάχυνσης της συζήτησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, και την ανάληψη ξεκάθαρων δεσμεύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια αναφορικά με την ενταξιακή τους προοπτική στην ΕΕ, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος βρίσκεται στη Σλοβενία για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στο πλαίσιο της Συνόδου, είπε ότι απόψε κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας, θα ενημερώσει τους εταίρους της χώρας μας για την πολύ σημαντική συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας, συνεργασίας που υπέγραψε η Ελλάδα με την Γαλλία.

Στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων θα συζητηθεί η στρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την Ένωση και η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και την πεποίθηση για την αποστολή ενός σαφούς μηνύματος στήριξης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Δυτικών Βαλκανίων θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων μας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης η οποία για πρώτη φορά άνοιξε την ευρωπαϊκή πόρτα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, έχει έρθει η ώρα πια να αναληφθούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο χρόνος πιέζει και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από αυτή την περιοχή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι άλλοι θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό.

Στο σημερινό δείπνο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε συνολικά θέματα που αφορούν την παγκόσμια εξωτερική πολιτική. Θα είναι μία ευκαιρία για μένα να ενημερώσω τους εταίρους μας για την πολύ σημαντική συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας, συνεργασίας που υπογράψαμε με την Γαλλία. Και να επαναλάβω ακόμα μια φορά την ανάγκη να επιταχυνθεί η συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Πρέπει, επιτέλους, η Ευρώπη να είναι σε θέση να ξεκινήσει τουλάχιστον τη διαδρομή ευθυγράμμισης της οικονομικής της ισχύος με την γεωπολιτική της δύναμη. Ελπίζω, σήμερα, να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε, αναλυτικά, αυτή τη συζήτηση».

