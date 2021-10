Τεχνολογία - Επιστήμη

Επίθεση με βιτριόλι – Τσαντίρης: η Ιωάννα θα ήταν νεκρή, αν είχε λιποθυμήσει (βίντεο)

Τι της έσωσε την ζωή. Τι λέει για την πρόθεση της κατηγορούμενης και τι απαντά ο ιατροδικαστής για τις επιπτώσεις από την επαφή της Ιωάννας με την μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Τσαντίρης, ο οποίος κατέθεσε και στο δικαστήριο για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλισσπύρου, προκαλώντας αίσθηση με όσα είπε.

Απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ιατροδικαστής είπε ότι «Η Ιωάννα δέχθηκε επίθεση με μα χημική ουσία εξαιρετικά διαβρωτική, εξαιρετικά τοξική για τον οργανισμό. Η Ιωάννα θα μπορούσε να το εισπνεύσει, θα μπορούσε να το καταπιεί. Δέχθηκε επίθεση με πολύ μεγάλη ποσότητα, σε έναν χρόνο, από ένα σκεύος με μεγάλο στόμιο και όχι σε διαφορετικούς χρόνους, ώστε να μπορούσε και κάπως να καλυφθεί. Αυτό προκάλεσε καθολικό έγκαυμα στην αριστερά πλευρά του τραχήλου της. Η διάβρωση των οργάνων που βρίσκονται εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία».

Όπως συμπλήρωσε, «ήταν ένα ανοιχτό τραύμα και παρόλα αυτά, παρά το τραυματικό σοκ και την δυσοσμία, η Ιωάννα βρήκε την δύναμη, περπάτησε 20 μέτρα και έφτασε στο κοντινό φαρμακείο και πλύθηκε. Αυτό την κράτησε στην ζωή».

Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Σωκάτης Τσαντίρης απάντησε ότι «αν είχε λιποθυμήσει η Ιωάννα, θα είχε χάσει στην ζωή της, διότι ή θα το είχε εισπνεύσει ή θα το είχε καταπιεί το υγρό που είχε δεχθεί σε περιοχή δίπλα από το στόμα της».

Ακόμη, σε ότι αφορά την κατάσταση της Ιωάννας Παλιοσπύρου μελλοντικά και εάν εξακολουθεί να διατρέχει κίνδυνο ζωής, ο ιατροδικαστής είπε ότι «προφανώς ένα τέτοιο έγκαυμα έχει επιπτώσεις σε όλη την μελλοντική ζωή. Καμία επέμβαση δεν μπορεί να φέρει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια παραμόρφωση του προσώπου της. Είναι λειτουργικές οι επιπτώσεις, πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα. Ο τρόπος που έγινε η επίθεση ήταν για να είναι καταστρεπτική και όχι για να προκαλέσει μια απλή βλάβη».









