Δένδιας κατά Μπογδάνου: η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη

Το ξέσπασμα του υπουργού Εξωτερικών για τις αντικομμουνιστικές αναφορές Μπογδάνου από το βήμα της Βουλής.

Την έντονη αντίδραση του Νίκου Δένδια προκάλεσε δήλωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη Βουλή.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε: «Εγώ θυμίζω τον Γρίβα της ΕΟΚΑ, που είπε πως είχαμε τρεις εχθρούς, όμως οι χειρότεροι ήταν οι κομμουνιστές».

Η φράση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που κατηγόρησε τον Κωσταντίνο Μπογδάνο για υιοθέτηση της ρητορικής της Χρυσής Αυγής: «Εκτός από το Τι Μπογδάνος – Τι Ρουφιάνος υπάρχουν και χειρότερα: Το τι Μπογδάνος – Τι Χρυσή Αυγή» είπε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ.Δρίτσας που αναφέρθηκε σε συμμετοχή Μπογδάνου σε εκδήλωση μίσους στο Βίτσι όπου κατέθεσε στεφάνι η Χρυσή Αυγή και εκπρόσωπος του Η. Κασιδιάρη.

Τότε ήταν που παρενέβη σε έντονο ύφος ο υπουργός Εξωτερικών. «Εκ μέρους της κυβέρνησης θέλω να πω ότι δεν είμαστε εδώ για να επιστρέψουμε στο κακό παρελθόν της χώρας αλλά για να συζητήσουμε την επιβίωση της πατρίδας. Η συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη και η κατάθεση στεφανιού με την Χρυσή Αυγή δεν είναι ανεκτή. Η χώρα αντιμετωπίζει εθνική απειλή και όσο είμαι εγώ σε αυτή την αίθουσα δεν θα το επιτρέψω».





