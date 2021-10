Πολιτική

Μπογδάνος: διαγραφή από την ΚΟ της ΝΔ

Από το εξωτερικό ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην διαγραφή του βουλευτή, μετά απο όσα έγιναν στην Βουλή.

τα τεκταινόμενα στη Βουλή και με απόφασή του τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο βουλευτής Ά Αθήνας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε στη Σλοβενία όπου βρίσκεται, γιακαι με απόφασή του τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο βουλευτής Ά Αθήνας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος.





“Είχαμε προειδοποιήσει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές στο μέλλον. Για τον Πρωθυπουργό τα ζητήματα αρχής είναι αδιαπραγμάτευτα. Όταν είχαμε πει “κίτρινη κάρτα” την προηγούμενη φορά το εννοούσαμε. Απόψεις απαράδεκτες, που βρίσκονται εκτός του αξιακού και ιδεολογικού συστήματος της ΝΔ και παραπέμπουν σε εποχές διχασμού δεν έχουν χώρο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη. Εμείς κοιτάζουμε μπροστά, άλλοι είναι εκείνοι που κοιτάζουν προς τα πίσω” αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.





Νωρίτερα, τ ην έντονη αντίδραση του Νίκου Δένδια είχε προκαλέσει η αναφορά δήλωση ου Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη Βουλή. Συγκεκριμένα ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε: «Εγώ θυμίζω τον Γρίβα της ΕΟΚΑ, που είπε πως είχαμε τρεις εχθρούς, όμως οι χειρότεροι ήταν οι κομμουνιστές».

«Καλώ και εσάς και τον υπουργό να καταδικάσει τον μετεμφυλιακό λόγο εναντίον του ΚΚΕ», αντέδρασε η Σία Αναγνωστοπούλου κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό Μπογδάνο». «Φαίνεται ότι έχει στεναχωρηθεί που έπιασαν τους όμοιους του, τους φασίστες, και βρήκε τον χώρο να ρίξει αντικομμουνιστικό δηλητήριο. Γνωριζόμαστε, ο τόπος είναι γεμάτος από το αίμα κομμουνιστών», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης. «Εκτός από το «τι Μπογδάνος τι ρουφιάνος» υπάρχει κάτι χειρότερο: το «τι Μπογδάνος τι Χρυσή Αυγή»», πρόσθεσε. Στη αντιπαράθεση παρενέβη και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρής Δρίτσας, σημειώνοντας ότι ο κ. Μπογδάνος παρέστη σε εκδήλωση μίσους στο Βίτσι, μαζί με βασιλόφρονες και εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. «Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι υπέρ ή κατά του κομμουνισμού. Όμως είναι εσμός να καταθέτει στεφάνι στο όνομα της Χρυσής Αυγής και να μην αποχωρεί ή να διαμαρτύρεται ο βουλευτής. Είναι σαν να αφήνουμε να αναβιώνουν για πολλοστή φορά όλες εκείνες οι διεργασίες που επωάζουν το αυγό του φιδιού», ανέφερε ο κ. Δρίτσας. Απαντώντας ο κ. Μπογδάνος, έκανε λόγο για «βαρύτατο ατόπημα», αντιτείνοντας ότι ο ίδιος είναι ολοκληρωτικά αντίθετος σε οτιδήποτε θυμίζει φασιστική ρατσιστική ιδεολογία. «Έχω δεχτεί τραμπούκικες επιθέσεις από την χρυσή Αυγή και από την άκρα αριστερά. Δεν είναι δυνατόν εντός του κοινοβουλίου να συνδέουμε ανθρώπους που έχουν βάλει τα στήθη τους μπροστά για τους ανθρώπους που αναφέρατε. Σας απαγορεύω οποιαδήποτε σύνδεση με τη χρυσή Αυγή. Έχω παίξει ξύλο μαζί της. Οι πρόγονοι μου, ο αντιστράτηγος Αγιοπετρίτης πολέμησε την Βέρμαχτ στην Αλβανία το ναζισμό και στην Ιταλία και μετά τον αντικομουνισμό στην Ελλάδα. Το κομμάτι αντικομουνισμός είναι μια φιλελεύθερη επιλογή που αποτελεί δικαίωμα μας», απάντησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.