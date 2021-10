Κόσμος

Ταλιμπάν: Αφγανές πολιτικοί που φυγαδεύτηκαν στην Ελλάδα μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την δράση των φανατικών ισλαμιστών, τις δολοφονίες πολιτικών στελεχών στην Καμπούλ και τον τρόπο που κατάφεραν να διαφύγουν από την χώρα τους.

Το πιο σκληρό πρόσωπο των Ταλιμπάν βίωσαν οι 3 γυναίκες βουλευτές που κατάφεραν να διαφύγουν από το Αφγανιστάν, και φιλοξενούνται προσωρινά στη χώρα μας. Τους κατέστρεψαν τα σπίτια, βομβάρδισαν τα αυτοκίνητά τους, χρειάστηκε να κρύβονται επί ημέρες και να μετακινούνται διαρκώς μέχρι να διαφύγουν.

Προσπάθησαν πολλές φορές να φτάσουν στο αεροδρόμιο προσκεκλημένες από πολλές χώρες όμως δεν τα κατάφερναν. Έφταναν στο αεροδρόμιο την ώρα που το χτυπούσαν βομβιστές αυτοκτονίας, αποχωρούσαν και ξανά προσπαθούσαν.

Οι 6 βουλευτές έφτασαν στη χώρα μέσω της συνεργασίας των υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι προσωρινές άδειες παραμονής τους, οπότε και θα σημάνει ο χρόνος για να μετακινηθούν στο εξωτερικό. Από εκεί θα συνεχίζουν να παλεύουν για το δίκαιο στην πατρίδα τους, λένε στον ΑΝΤ1 και την Τζίνα Στασινοπούλου.

